غوندوغان: سباق الكرة الذهبية بين هالاند وميسي.. لا أرى شخصاً آخر

وقال هالاند في تصريحات لصحيفة سبورت حينما سئل عن الكرة الذهبية هذا العام: "هالاند وميسي هما المرشحان، لا أرى شخصا آخر قريبا منهما".

وتابع: "الاثنان يتمتعان بموسم رائع، كلاهما فازا بالألقاب. أنا سعيد لأنني لست من يقرر، لكني أعتقد أن أيًا منهما سيستحق ذلك".

وحقق إيرلينغ هالاند جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، كما فاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى ثلاثية الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

بينما فاز ليونيل ميسي بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين، والدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

وبسؤال هالاند عن زميله في مانشستر سيتي هالاند، وزميله الحالي في برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، قال غوندوغان إن كليهما يتمتعان بقدرات بدنية كبيرة.