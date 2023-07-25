غوندوغان: سباق الكرة الذهبية بين هالاند وميسي.. لا أرى شخصاً آخر
لم يرشح إلكاي غوندوغان، أي لاعب من فريقه الجديد برشلونة للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، لكنه رشح إيرلينغ هالاند زميله العام الماضي في مانشستر سيتي.
وقال هالاند في تصريحات لصحيفة سبورت حينما سئل عن الكرة الذهبية هذا العام: "هالاند وميسي هما المرشحان، لا أرى شخصا آخر قريبا منهما".
وتابع: "الاثنان يتمتعان بموسم رائع، كلاهما فازا بالألقاب. أنا سعيد لأنني لست من يقرر، لكني أعتقد أن أيًا منهما سيستحق ذلك".
وحقق إيرلينغ هالاند جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، كما فاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى ثلاثية الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
بينما فاز ليونيل ميسي بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين، والدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.
وبسؤال هالاند عن زميله في مانشستر سيتي هالاند، وزميله الحالي في برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، قال غوندوغان إن كليهما يتمتعان بقدرات بدنية كبيرة.
وتابع: "لديهما قدرات كبيرة على التسجيل، لكن ليفاندوفسكي لديه بالفعل مسيرة كبيرة، أما هالاند فقد بدأ مسيرته للتو، وهو لاعب رائع".
وانضم غوندوغان إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي بعد سنوات ناجحة للغاية مع بطل إنجلترا ودوري أبطال أوروبا في واحد من أهم الانتقالات الصيفية هذا العام.