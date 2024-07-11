تطور مفاجئ.. النصر السعودي يقدم عرضا مشروطًا لسلمان الفرج

كشفت تقارير إخبارية قريبة من نادي النصر السعودي عن مفاوضات رسمية بين إدارة النادي وسلمان الفرج لاعب نادي الهلال، وذلك بعد قرار رحيله عن صفوف الفريق بشكل رسمي.

وكان الهلال أعلن عن التوصل لاتفاق مع سلمان الفرج على الرحيل عن صفوف الفريق، بقرار فني من البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق الأول.

ووفقا لما أوردته المصادر ذاتها، فإن سلمان الفرج قائد الهلال السابق، يفاضل بين ثلاثة عروض من أندية النصر والشباب والاهلي، مضيفة أن مفاوض نادي النصر منح اللاعب مهلة حتى مساء الغد الجمعة للرد بشكل نهائي على عرض الانضمام لرفاق النجم كريستيانو رونالدو.

وفي تطور مفاجئ، سيكون أمام سلمان الفرج (35 عاما في مفتتح أغسطس المقبل)، حسم موقفه النهائي خلال الساعات القليلة القادمة، سواء بالانتقال إلى النصر، أو الانضمام إلى ناد آخر بداية من الموسم المقبل.

ونشر سلمان الفرج رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، أكد خلالها أنه سيوقع على عقد جديد مع أحد الأندية في العاصمة الرياض، لبدء فترة الإعداد معه، استعداداً للموسم 2024 ـ 2025.

ويعد الفرج من اللاعبين القلائل الذين حملوا لونا واحدا وشعارا واحدا طوال مسيرتهم، حيث بدأت مسيرته مع نادي الهلال منذ العام 2008 وحتى أواخر موسم 2023 ـ 2024.

وخاض لاعب الوسط الدفاعي 324 مباراة مع الفريق الأزرق سجل خلالها 25 هدفا، أما مع المنتخب السعودي فشارك في 71 مباراة دولية وسجل 8 أهداف.