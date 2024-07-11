logo
رياضة

تطور مفاجئ.. النصر السعودي يقدم عرضا مشروطًا لسلمان الفرج

تتنافس 3 أندية سعودية على الحصول على خدمات سلمان الفرج وذلك بعد قرار رحيله عن ال
تطور مفاجئ.. النصر السعودي يقدم عرضا مشروطًا لسلمان الفرج
سلمان الفرج
إرم نيوز
إرم نيوز
11 يوليو 2024، 8:08 م

كشفت تقارير إخبارية قريبة من نادي النصر السعودي عن مفاوضات رسمية بين إدارة النادي وسلمان الفرج لاعب نادي الهلال، وذلك بعد قرار رحيله عن صفوف الفريق بشكل رسمي.

وكان الهلال أعلن عن التوصل لاتفاق مع سلمان الفرج على الرحيل عن صفوف الفريق، بقرار فني من البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق الأول.

ووفقا لما أوردته المصادر ذاتها، فإن سلمان الفرج قائد الهلال السابق، يفاضل بين ثلاثة عروض من أندية النصر والشباب والاهلي، مضيفة أن مفاوض نادي النصر منح اللاعب مهلة حتى مساء الغد الجمعة للرد بشكل نهائي على عرض الانضمام لرفاق النجم كريستيانو رونالدو. 

وفي تطور مفاجئ، سيكون  أمام سلمان الفرج (35 عاما في مفتتح أغسطس المقبل)، حسم موقفه النهائي خلال الساعات القليلة القادمة، سواء بالانتقال إلى النصر، أو الانضمام إلى ناد آخر بداية من الموسم المقبل.

ونشر سلمان الفرج رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، أكد خلالها أنه سيوقع على عقد جديد مع أحد الأندية في العاصمة الرياض، لبدء فترة الإعداد معه، استعداداً للموسم 2024 ـ 2025.

ويعد الفرج من اللاعبين القلائل الذين حملوا لونا واحدا وشعارا واحدا طوال مسيرتهم، حيث بدأت مسيرته مع نادي الهلال منذ العام 2008 وحتى أواخر موسم 2023 ـ 2024.

وخاض لاعب الوسط الدفاعي 324 مباراة مع الفريق الأزرق سجل خلالها 25 هدفا، أما مع المنتخب السعودي فشارك في 71 مباراة دولية وسجل 8 أهداف.

رياضةالدوري السعوديالنصر السعودي

أخبار ذات صلة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC