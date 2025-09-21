برشلونة وآرسنال ومانشستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يخوض برشلونة مهمة جديدة في الدوري الإسباني، مساء اليوم الأحد، حين يستقبل ضيفه خيتافي في الجولة الخامسة للدوري الإسباني.

ويبحث أتلتيكو مدريد عن مصالحة جماهيره بالفوز خارج ملعبه في الدوري الإسباني أمام مضيفه ريال مايوركا، بعد نتائج سلبية لفريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وتشهد منافسات الدوري الإنجليزي مواجهة مرتقبة بين آرسنال وضيفه مانشستر سيتي.

ويلتقي لاتسيو ضيفه روما في ديربي مرتقب بالدوري الإيطالي، كما يلعب إنتر ميلان ضد ساسولو، بينما يخوض باريس سان جيرمان منافسه مارسيليا في مواجهة مثيرة بالدوري الفرنسي.

ويدور لقاء مثير بين نجم المتلوي وضيفه الإفريقي في الدوري التونسي، كما يلعب الشارقة ضد عجمان في الدوري الإماراتي، ويخوض الوصل مواجهة خارج ملعبه أمام البطائح.

وتشهد منافسات الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا مواجهة تجمع بين الترجي التونسي ومضيفه القوات المسلحة بطل النيجر، كما يلعب الهلال السوداني ضد مضيفه جاموس بطل جنوب السودان، ويلتقي نهضة بركان المغربي مضيفه كارا.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025 بتوقيت مكة المكرمة، وأبرز القنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

ريال مايوركا وأتلتيكو مدريد – 5:15 مساءً – BEIN SPORTS 3

برشلونة وخيتافي – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 1

الدوري الإنجليزي

آرسنال ومانشستر سيتي – 6:30 مساءً – BEIN SPORTS 1

الدوري الفرنسي

مارسيليا وباريس سان جيرمان – 9:45 مساءً – BEIN SPORTS 2

الدوري الإيطالي

لاتسيو وروما – 1:30 ظهراً – STARZ PLAY والرابعة العراقية الرياضية

إنتر ميلان وساسولو – 9:45 مساءً - PLAY والرابعة العراقية الرياضية

الدوري التونسي

نجم المتلوي والإفريقي – 5:30 مساءً – الوطنية التونسية 1

الدوري الإماراتي

البطائح والوصل – 4:30 مساءً – أبوظبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 1

الشارقة وعجمان – 7:15 مساءً – أبوظبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 1 والشارقة الرياضية

دوري أبطال أفريقيا

جاموس والهلال – 4:00 مساءً – غير مذاعة

القوات المسلحة والترجي – 5:30 مساءً – منصة الترجي

كارا ونهضة بركان – 6:00 مساءً – الرياضية المغربية