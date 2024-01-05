رد فعل ليفاندوفسكي بعد إهدار منافسه الجديد فرصة سهلة (فيديو)

تفاعل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة مع منافسه الجديد في النادي الشاب فيتور روكي مع أول مشاركة له بالدوري الإسباني.

وتعاقد برشلونة مع فيتور روكي ليصبح منافسا لروبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم.

وشارك روكي لأول مرة مع برشلونة أمس الخميس، أمام مايوركا بعدما حل بديلا في الشوط الثاني ليشكل إزعاجا لدفاعات المنافس لكن دون أن يسجل.