رد فعل ليفاندوفسكي بعد إهدار منافسه الجديد فرصة سهلة (فيديو)
تفاعل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة مع منافسه الجديد في النادي الشاب فيتور روكي مع أول مشاركة له بالدوري الإسباني.
وتعاقد برشلونة مع فيتور روكي ليصبح منافسا لروبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم.
وشارك روكي لأول مرة مع برشلونة أمس الخميس، أمام مايوركا بعدما حل بديلا في الشوط الثاني ليشكل إزعاجا لدفاعات المنافس لكن دون أن يسجل.
وشوهد ليفاندوفسكي يتفاعل بشدة مع فرصة ضائعة لفيتور روكي في ظل بحث برشلونة عن هدف الفوز، إذ بدأ بالتصفيق للاعب البرازيلي رغم إهداره الفرصة.
وقال روكي في تقديمه الرسمي اليوم الجمعه، إن زملاؤه عاملوه بلطف شديد وأنه تلقى دعما كبيرا.
وسجل إيلكاي غوندوغان هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود برشلونة لقلب تأخره بهدف لفوز 2-1 أمام عشرة لاعبين من لاس بالماس.
وارتقى برشلونة إلى المركز الثالث في الدوري برصيد 41 نقطة بفارق سبع نقاط خلف ريال مدريد وجيرونا في الصدارة.