رونالدو يخضع لكشف المنشطات قبل مباراة النصر والهلال

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، تم اختياره للخضوع للكشف على المنشطات من قبل اللجنة الموجودة في النادي، اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة الهلال في الدوري السعودي.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الهلال، في لقاء ديربي الرياض الذي يقام على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، يوم الجمعة المقبل.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي علي العنزي، فإن "لجنة المنشطات استدعت رونالدو للفحص على المنشطات قبل مواجهة النصر والهلال القادمة".