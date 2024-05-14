رونالدو يخضع لكشف المنشطات قبل مباراة النصر والهلال
كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، تم اختياره للخضوع للكشف على المنشطات من قبل اللجنة الموجودة في النادي، اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة الهلال في الدوري السعودي.
ويستعد النصر لمواجهة نظيره الهلال، في لقاء ديربي الرياض الذي يقام على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، يوم الجمعة المقبل.
ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي علي العنزي، فإن "لجنة المنشطات استدعت رونالدو للفحص على المنشطات قبل مواجهة النصر والهلال القادمة".
وكانت صحيفة "الرياضية" قالت إن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات تواجدت في مقر النصر، اليوم الثلاثاء، لاختيار عدد من اللاعبين وفحصهم.
وأوضحت: "يأتي ذلك في إطار برامج زيارات الأندية الميدانية، بهدف تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع أي لاعب من الحصول على أي جرعة منشطة".
وتوج فريق الهلال رسميًا ببطولة الدوري للمرة التاسعة عشر في تاريخه، بينما ضمن فريق النصر المركز الثاني من المسابقة خلال الموسم الجاري.
الهلال يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 89 نقطة، بينما يأتي فريق النصر في المركز الثاني من الجدول برصيد 77 نقطة.