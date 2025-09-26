logo
من المدرجات إلى التلفزيون.. تحول مذهل في حياة أشهر مشجعة في العالم  (صور)

لاريسا ريكيلمي مشجعة باراغوايالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تستعد الحسناء لاريسا ريكيلمي أكثر مشجعات باراغواي إثارة، لإبهار جماهير كأس العالم مرة أخرى، ولكن هذه المرة من منصة التعليق في التلفزيون.

لاريسا ريكيلمي مشجعة باراغواي

اشتهرت عارضة الأزياء والممثلة لأول مرة في نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا بسبب بعض الصور المثيرة للجدل.

 وتعهدت لاريسا بالركض عارية في أسونسيون، عاصمة باراغواي، إذا فاز منتخب من قارة أمريكا الجنوبية بلقب كأس العالم.

وفي عام 2017، وعدت بعرض تعرٍّ آخر إذا تأهل نادي تشياباس، الذي يلعب له صديقها لاعب كرة القدم جوناثان فابرو، إلى تصفيات الدوري المكسيكي.

 وأصبحت الجميلة المولودة في أسونسيون صحفية رياضية بعد إكمال دورة تدريبية لمدة ثلاث سنوات في دراسات الاتصالات ، وظهرت لأول مرة كمراسلة ومعلقة مشاركة في مباراة باراغواي ضد بيرو في تصفيات كأس العالم 2026.

لاريسا ريكيلمي مشجعة باراغواي

نشرت لاريسا صورًا لها على وسائل التواصل الاجتماعي وبثت صورًا لزملائها داخل الملعب.

وسجل ماتياس غالارزا فوندا هدفًا متأخرًا منح منتخب باراغواي الفوز والتأهل للمونديال.

 لاريسا ريكيلمي التي تُلقب بحبيبة كأس العالم، تستعد الآن لتغطية منتخب  بلادها في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقالت الممثلة البالغة من العمر 40 عامًا: "لقد كانت لحظة مؤثرة ومليئة بالفخر، قلبي يتمزق ، كان هذا أول بث مباشر لي، باراغواي صنعت التاريخ - شباب غواراني لا يستسلمون أبدًا."

وأضافت :" الجميع يعلم أنني أحب بيرو، لكن باراغواي استحقت الفوز وإنهاء سلسلة هزائمها ضد البيروفيين ،لم نفز قط في ليما، وحقيقة أننا حققنا ذلك الآن هي لحظة تاريخية."

