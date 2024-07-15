النصر يتعاقد مع شركة أمنية لحماية رونالدو

قرر نادي النصر السعودي اتخاذ المزيد من التدابير الأمنية بحق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن إدارة نادي النصر قررت التعاقد مع شركة أمنية متخصصة، خلال الأيام القليلة الماضية، لحماية النجم البرتغالي.

وأضافت: "الشركة الأمنية التي تعاقد معها النصر ستكون مهمتها الأساسية حماية وحراسة الأسطورة البرتغالية"، بعد تعرضه لمضايقات خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وتعرض رونالدو للعديد من المضايقات الجماهيرية، خلال مشاركته مع منتخب البرتغال في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، أبرزها اقتحام الملعب من مشجعين للتصوير معه.

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يذكر أن تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن النصر بدأ في محادثات لتمديد عقد رونالدو عاما إضافيا، حيث ينتهي عقده بنهاية موسم 2025.

وقال فابريزيو رومانو، عبر قناته على منصة "يوتيوب": "النصر يجهز عرضًا لتجديد عقد رونالدو لمدة موسم إضافي، ليبقى في قلعة العالمي حتى يونيو 2026".

وسجل "الدون" 58 هدفًا، وصنع 15، خلال 64 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، في مختلف المسابقات.

كما فاز رونالدو بجائزة الحذاء الذهبي لدوري المحترفين السعودي الموسم الماضي، برصيد 35 هدفًا في 31 مباراة فقط بالدوري.