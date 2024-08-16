نجح ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد، في كسب التحامات قوية مع أداما تراوري نجم فولهام خلال مباراة الفريقين في افتتاح الدوري الإنجليزي، رغم فارق القوة الصالح الأخير.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام فولهام، مساء الجمعة، في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2024/2025.

وخلال هجمتين لصالح فولهام نجح ليساندرو مارتينيز في كسبهما من أداما تراوري، فخلال الالتحام الأول نجح مارتينيز في إسقاط تراوري أرضًا، رغم فارق القوة الهائل لصالح الأخير.

وفي الالتحام الثاني نجح النجم الأرجنتيني في كسب سباق السرعة، وطرح تراوري أرضا أيضًا.