أول ناد يبدي رغبة في ضم بوغبا

كشفت تقارير إعلامية عن الوجهة الأقرب لضم بول بوغبا، نجم يوفنتوس، الذي اقترب من العودة للملاعب بعد تخفيض عقوبة إيقافه مؤخرًا من قبل لجنة مكافحة المنشطات.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية، قالت إنه تم تقليص فترة إيقاف بوغبا من أربع سنوات إلى 18 شهرًا، بعد أن أيّد خبراء مزاعم اللاعب الفرنسي بأنه تناول مادة محظورة عن غير قصد.

وكانت الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات أوقفت اللاعب الفرنسي الدولي مؤقتًا في سبتمبر 2023، بعد سقوطه في اختبار منشطات، لمادة محظورة رياضيًّا والتي ترفع مستويات هرمون الذكورة.

وقلصت محكمة التحكيم الرياضية العقوبة الأسبوع الماضي، إذ قال بوغبا إن "الكابوس قد انتهى".

وسيكون اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يرتبط بعقد مع يوفنتوس الإيطالي حتى يونيو 2026، مؤهلًا للعودة إلى كرة القدم في مارس المقبل.

وذكرت تقارير أخيرة أن يوفنتوس يتجه لفسخ عقد بوغبا ليصبح لاعبًا حرًّا في سوق الانتقالات.

ووفقًا لِما ذكره الصحفي الرياضي ماليك تراوري، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن نادي مارسيليا دخل في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع بوغبا.

صاحب الـ31 عامًا، بدأ مسيرته المهنية مع مانشستر يونايتد بعدما تم تصعيده في 2012، ولكن سرعان ما رحل في صفقة انتقال حر إلى يوفنتوس.

عاد بوغبا إلى يونايتد بعد 4 سنوات، ومع مرور الوقت ظهرت مشاكل الفرنسي مع النادي، ليقرر الرحيل في مجانًا والعودة لليوفي.

الإصابات عطلت ظهور بوغبا مع يوفنتوس، وشارك في دقائق قليلة للغاية مع الفريق في الفترة الثانية، قبل أن يتم إيقافه بسبب ثبوت تعاطيه منشطات، ويتم تقليص العقوبة.