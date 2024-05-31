ليس رونالدو.. أرقام مرعبة لنجم النصر قبل مواجهة الهلال

يتسلح نادي النصر بخبرات بعض نجومه في مواجهته المرتقبة، مساء اليوم الجمعة، أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستضيف ملعب (الجوهرة المشعة) المواجهة التي تجمع بين الهلال والنصر في نهائي بطولة كأس الملك ونهاية الموسم الكروي المحلي.

ويتصدر أسلحة النصر، بلا شك، النجم السنغالي ساديو ماني المنضم إلى صفوف الفريق، مطلع الموسم الحالي، بعد تجربة قصيرة مع بايرن ميونخ الألماني عقب رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

ويملك ساديو ماني أرقامًا مرعبة لجماهير الهلال قبل لقاء ديربي الرياض تجعله الأبرز بين لاعبي النصر على مستوى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.