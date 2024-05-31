ليس رونالدو.. أرقام مرعبة لنجم النصر قبل مواجهة الهلال
يتسلح نادي النصر بخبرات بعض نجومه في مواجهته المرتقبة، مساء اليوم الجمعة، أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويستضيف ملعب (الجوهرة المشعة) المواجهة التي تجمع بين الهلال والنصر في نهائي بطولة كأس الملك ونهاية الموسم الكروي المحلي.
ويتصدر أسلحة النصر، بلا شك، النجم السنغالي ساديو ماني المنضم إلى صفوف الفريق، مطلع الموسم الحالي، بعد تجربة قصيرة مع بايرن ميونخ الألماني عقب رحيله عن ليفربول الإنجليزي.
ويملك ساديو ماني أرقامًا مرعبة لجماهير الهلال قبل لقاء ديربي الرياض تجعله الأبرز بين لاعبي النصر على مستوى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويعتلي ماني صدارة ترتيب هدافي الكأس برصيد 4 أهداف بالتساوي مع يانيك كاراسكو مهاجم الشباب، وعبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد.
ويملك ساديو ماني رقمًا مميزًا في هذه البطولة يتمثل في تسجيله في كافة الأدوار التي خاضها النصر منذ الدور التمهيدي وحتى نصف النهائي.
وأحرز ماني هدفًا من ضربة جزاء في لقاء أحد بدور الـ32 وهي المباراة التي انتهت بفوز النصر بنتيجة 5-1.
وقاد ماني فريقه النصر إلى عبور الاتفاق في دور الستة عشر بالبطولة بنتيجة 1-0، وسجل اللاعب السنغالي هدف الفوز.
وأحرز اللاعب السنغالي أيضًا في مرمى الشباب خلال دور الثمانية ، وفاز النصر وقتها بنتيجة 5-2
وسجل ماني أيضًا هدفًا في فوز النصر على الخليج في نصف النهائي بنتيجة 3-1.