غوارديولا يتصدر القائمة النهائية لجوائز الفيفا لأفضل مدرب للرجال

أما جائزة أفضل مدربة للسيدات فتتصدر سارينا فيخمان، التي حققت الجائزة ثلاث مرات، قائمة المرشحات.

وقادت فيخمان منتخب إنجلترا للوصول لنهائي بطولة كبرى مجددا، قبل خسارة نهائي كأس العالم للسيدات أمام إسبانيا.

وينافس جوناتان جيرالديز على جائزة أفضل مدرب للسيدات بعدما قاد برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني والاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، مع تلقي الفريق خسارة واحدة فقط في كل المسابقات على مدار الموسم.

وتأتي إيما هايس مدربة تشيلسي ضمن القائمة المختصرة لأفضل مدربة للسيدات بعد موسم آخر ناجح قادت فيه الفريق للفوز بالدوري الإنجليزي للسيدات وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وستترك هايس قيادة تشيلسي في مايو أيار لتولي تدريب منتخب أمريكا للسيدات.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 15 يناير كانون الثاني المقبل في لندن.