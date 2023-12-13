غوارديولا يتصدر القائمة النهائية لجوائز الفيفا لأفضل مدرب للرجال
جاء اسم بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المتوج بالثلاثية، وسارينا فيخمان مدربة منتخب إنجلترا للسيدات، ضمن القائمة النهائية لجوائز أفضل مدرب للرجال والسيدات المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء.
ويعد غوارديولا المرشح للفوز بجائزة أفضل مدرب للرجال بعد قيادة سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
وفي القائمة المختصرة للرجال، انضم سيموني إنزاغي بعدما قاد إنتر ميلان للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا والفوز بكأس إيطاليا.
ويعد لوتشيانو سباليتي المرشح الثالث بعدما قاد نابولي للفوز بالدوري الإيطالي قبل خمس جولات من النهاية، وأنهى انتظارا دام 33 عاما لتحقيق اللقب.
أما جائزة أفضل مدربة للسيدات فتتصدر سارينا فيخمان، التي حققت الجائزة ثلاث مرات، قائمة المرشحات.
وقادت فيخمان منتخب إنجلترا للوصول لنهائي بطولة كبرى مجددا، قبل خسارة نهائي كأس العالم للسيدات أمام إسبانيا.
وينافس جوناتان جيرالديز على جائزة أفضل مدرب للسيدات بعدما قاد برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني والاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، مع تلقي الفريق خسارة واحدة فقط في كل المسابقات على مدار الموسم.
وتأتي إيما هايس مدربة تشيلسي ضمن القائمة المختصرة لأفضل مدربة للسيدات بعد موسم آخر ناجح قادت فيه الفريق للفوز بالدوري الإنجليزي للسيدات وكأس الاتحاد الإنجليزي.
وستترك هايس قيادة تشيلسي في مايو أيار لتولي تدريب منتخب أمريكا للسيدات.
ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 15 يناير كانون الثاني المقبل في لندن.