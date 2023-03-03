وكيلة هالاند تحذر مانشستر سيتي: ريال مدريد حلم أي لاعب

حذرت البرازيلية رافائيلا بيمنتا وكيلة النرويجي إيرلينغ هالاند، مانشستر سيتي بشأن مستقبله، واعتبرت أن كل لاعب كرة قدم يعتبر ريال مدريد فريق الأحلام.

وتفوق مانشستر سيتي على كبار أندية أوروبا وتعاقد مع المهاجم النرويجي الصيف الماضي، من بروسيا دورتموند مقابل 60 مليون يورو بعقد مدته 5 مواسم، وتحدثت تقارير إعلامية عن كونه يملك شرطًا جزائيًا يمنحه فرصة الرحيل صيف 2024.

وقالت وكيلة هالاند: "ذهب هالاند إلى مانشستر سيتي؛ لأنه كان هناك تاريخ عائلي مع النادي، لقد رأيت صوره وهو طفل يرتدي قميص مانشستر سيتي، لذلك من الطبيعي أنه يريد أن يمر بما مر به والده".