حالة واحدة تدفع نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع مدافع روما

كشفت تقارير صحفية، أن الدولي الجزائري حسام عوار، مدافع فريق روما الإيطالي، على قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم، لنادي الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يلعب الدولي الجزائري مع روما الموسم الماضي سوى 25 مباراة فقط، واستقر النادي الإيطالي على رحيله.

وكشف الإعلامي لويك تانزي، الصحفي بصحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن حسام عوار قد يكون لاعبًا في نادي الاتحاد السعودي خلال الموسم القادم.

وأكد لويك تانزي أن تعاقد الاتحاد مع حسام عوار مرتبط بالمدرب الجديد، ففي حالة الاستقرار على الإيطالي بيولي، سيُصْرَف النظر عن اللاعب.

أما في حالة تولي مدرب آخر الإدارة الفنية لنادي الاتحاد، سيتم التعاقد مع عوار، صاحب الـ25 عاما.

وكان نادي روما قد تعاقد مع عوار في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أوليمبيك ليون، ووقع على عقد لمدة 5 سنوات حتى 2028.

وفي الموسم الحالي سجل عوار هدفا، وصنع آخر خلال 18 مباراة لعبها مع الفريق.

وشارك عوار مع ليون في 233 مباراة وخلالها سجل 41 هدفا، وصنع 36 آخرين، وذلك منذ أن تم تصعيده للفريق الأول مع ليون عام 2017.