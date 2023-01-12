مباراة الترجي والنجم الساحلي.. مواجهات بين الجماهير وعناصر الأمن (فيديو)
شهدت مباراة الترجي والنجم الساحلي، اليوم الخميس، مواجهة بين جمهور الترجي وعناصر الأمن، التي استعملت الغاز المسيل للدموع داخل ملعب "حمادي العقربي" في منطقة رادس.
وأطلقت العناصر الأمنية الغاز المسيل للدموع بكثافة للرد على جمهور الترجي، بعد أن حاول عدد منهم دخول الملعب، في الفترة الممتدة بين الشوط الأول والشوط الثاني من المباراة.
ودامت المواجهة بين عدد من جمهور الترجي والعناصر الأمنية ما يقارب نصف الساعة، ما دفع حكم المباراة لتأجيل انطلاق الشوط الثاني إلى حين حسم التوتر الحاصل.
وصعد عدد من العناصر الأمنية إلى المدارج، بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع وقاموا بالتصدي للشماريخ التي ألقاها جمهور الترجي عليهم.
وبحسب مقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد سجلت المواجهة إصابة عدد من الأمنيين، ما فرض تدخل عناصر الحماية المدنية لنقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.
الجدير بالذكر أن عددا من المباريات السابقة شهدت توترات ومواجهات بين الأمن وعدد من الجماهير في مباريات كرة القدم وحتى في مباريات كرة اليد.
يذكر أن مباراة الترجي والأفريقي في نهائي كأس تونس لكرة اليد، التي تم تنظيمها في مايو 2022، توقفت بسبب أعمال شغب جماهيري في صالة رادس في تونس العاصمة، ما دفع إلى تأجيلها.
فوز مثير
وحقق الترجي فوزا مثيرا بنتيجة 2/0 على النجم الساحلي في المجموعة الأولى من الدوري التونسي.
ووقع محمد علي بن رمضان الهدف الأول للترجي في الدقيقة الثامنة بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية.
وعاد محمد علي بن رمضان وسجل الهدف الثاني له وللترجي في الدقيقة 90، بتسديدة يمينية رائعة من داخل المنطقة.
ورفع الفوز رصيد الترجي إلى 14 نقطة من 7 مباريات في المركز الثاني ويتأخر بنقطتين عن النجم الساحلي في المركز الأول.