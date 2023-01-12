مباراة الترجي والنجم الساحلي.. مواجهات بين الجماهير وعناصر الأمن (فيديو)

شهدت مباراة الترجي والنجم الساحلي، اليوم الخميس، مواجهة بين جمهور الترجي وعناصر الأمن، التي استعملت الغاز المسيل للدموع داخل ملعب "حمادي العقربي" في منطقة رادس.

وأطلقت العناصر الأمنية الغاز المسيل للدموع بكثافة للرد على جمهور الترجي، بعد أن حاول عدد منهم دخول الملعب، في الفترة الممتدة بين الشوط الأول والشوط الثاني من المباراة.