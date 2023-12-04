كشف مدة غياب كارفاخال عن ريال مدريد

المباريات التي سيغيب عنها كارفاخال وموعد عودته

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يغيب كارفاخال البالغ من العمر 31 عامًا عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا، وهو ما يعني غيابه، على الأرجح، عن مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس وفياريال، وديبورتيفو ألافيس وريال مايوركا.

كما أن من المرجح غياب كارفاخال عن آخر مباراة لريال مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام يونيون برلين ودور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وبحسب "أس" فإن ريال مدريد يأمل أن يكون كارفاخال جاهزًا للعودة للمشاركة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد يوم 10 يناير.

وغاب كارفاخال بالفعل عن مباراتين في وقت سابق من الموسم؛ بسبب شد عضلي.

ووفقا للصحيفة ذاتها فإنه من المرجح أن يؤدي غياب كارفاخال إلى ظهور لوكاس فازسكيز مكانه.