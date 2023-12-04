كشف مدة غياب كارفاخال عن ريال مدريد
كشفت صحيفة "أس" مدة غياب المدافع داني كارفاخال عن ريال مدريد بعد فحوصات خضع لها اللاعب، اليوم الإثنين.
وخرج الظهير الأيمن من الملعب في الشوط الأول أمام غرناطة وانضم إلى قائمة المصابين في ريال مدريد وأبرزهم فينيسيوس جونيور وتيبو كورتوا ولوكا مودريتش.
وبحسب الصحيفة فقد خضع كارفاخال لفحوصات، صباح اليوم الإثنين، لتقييم في ربلة الساق إثر إصابة أجبرته على الخروج بين شوطي المباراة أمام غرناطة التي فاز فيها الميرنغي 2/0 يوم السبت، وأظهرت النتائج تعرض اللاعب لإصابة في نعله.
المباريات التي سيغيب عنها كارفاخال وموعد عودته
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يغيب كارفاخال البالغ من العمر 31 عامًا عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا، وهو ما يعني غيابه، على الأرجح، عن مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس وفياريال، وديبورتيفو ألافيس وريال مايوركا.
كما أن من المرجح غياب كارفاخال عن آخر مباراة لريال مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام يونيون برلين ودور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.
وبحسب "أس" فإن ريال مدريد يأمل أن يكون كارفاخال جاهزًا للعودة للمشاركة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد يوم 10 يناير.
وغاب كارفاخال بالفعل عن مباراتين في وقت سابق من الموسم؛ بسبب شد عضلي.
ووفقا للصحيفة ذاتها فإنه من المرجح أن يؤدي غياب كارفاخال إلى ظهور لوكاس فازسكيز مكانه.
قائمة المصابين
وبالإضافة إلى كارفاخال، هناك 7 لاعبين آخرين مصابون في ريال مدريد هم: تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو (كلاهما يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي)، إدواردو كامافينغا (إصابة في أربطة الركبة)، أوريلين تشواميني (كسر في مشط القدم)، لوكا مودريتش (إجهاد في الفخذ)، أردا جولر وفينيسيوس جونيور (كلاهما يعاني من تمزق في عضلات الفخذ).