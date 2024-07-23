قال الاتحاد الدولي للسيارات في بيان، اليوم الثلاثاء، إن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 ستحتفظ بنظام النقاط الحالي بدلا من مكافأة المزيد من السائقين الذين يتراجعون عن المراكز العشرة الأولى.

وأرجأت لجنة فورمولا 1، التي تضم جميع الفرق وأصحاب المصلحة الرئيسين، في أبريل الماضي، اتخاذ قرار بشأن منح النقاط على نطاق أوسع.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات إن اللجنة، التي يرأسها الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي، ورئيس قطاع السيارات ذات المقعد الواحد بالاتحاد الدولي نيكولاس تومبازيس، اجتمعت مرة أخرى في لندن، واتفقت بالإجماع على أنه لن يكون هناك أي تغيير.

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وبعد 13 سباقا من أصل 24 هذا الموسم، سجلت الفرق جميعها نقاطا باستثناء ساوبر.

ويتقدم الأربعة الأوائل بفارق كبير عن البقية، بينما يشكل أستون مارتن وآر.بي وهاس المجموعة الثانية باحتلال المراكز من الخامس إلى السابع، مع تراجع الفرق الثلاثة المتبقية كثيرا.

كما اتفق المجتمعون على زيادة الحد الأدنى لأوزان السيارات والسائقين بمقدار كيلوغرامين؛ حرصا على سلامة السائق.

وتتضمن اختبارات ما قبل الموسم في عام 2026 تسعة أيام، موزعة على ثلاثة مواقع.