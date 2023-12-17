تشافي بعد التعادل مع فالنسيا: قد نكون أسوأ فريق في أوروبا من حيث الفاعلية
أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن حزنه وإحباطه بعد التعادل أمام فالنسيا في منافسات الدوري الإسباني.
وفرض فالنسيا التعادل بهدف لمثله على برشلونة، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة 17 للدوري الإسباني، مساء السبت.
وبدا برشلونة متوترا وغير منضبط في أدائه رغم استحواذه على الكرة، حيث سافر إلى فالنسيا عقب هزيمتين في أربعة أيام بالخسارة 4-2 على أرضه أمام متصدر الدوري ومنافسه المحلي جيرونا يوم الأحد الماضي، ثم الهزيمة 3-2 على ملعب رويال أنتويرب متذيل ترتيب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.
وقال تشافي في تصريحاته عقب المباراة: "في كرة القدم، عندما تتهاون كثيرًا، تحدث هذه الأشياء، لعبنا بشكل جيد للغاية وفعلنا ما هو ضروري للفوز بالمباراة".
وأضاف: "لقد صنعنا ما يكفي من الفرص للفوز، يجب أن نكون أكثر قوة في مواجهة المنافس، أعتقد أننا أهدرنا نقطتين، لقد حصلنا على نقطة جعلتنا غير راضين للغاية".
وتابع: "الهدف كان خطأ، إذا كان علينا التركيز على شيء ما، فهو على الفاعلية، لا يمكننا أن نتهاون في هذا النوع من الفرص".
وأردف: "لدينا أخطاء محددة، قلة التركيز، قلة القوة، يُترك غويلامون بمفرده ليسدد. دفاعات الخصم شرسة للغاية وعلينا نحن أيضاً القيام بذلك. أعتقد أن هذا هو ملخص الموسم وعلينا تحسين هذا".
واستطرد: "أنا هادئ، أشعر بخيبة أمل لأنني أعتقد أنها كانت مباراة للفوز، أريد أن أكون إيجابيًا، أرى مشاعر جيدة في المباراة، سوف نتحسن، نحن لا نؤدي بالمستوى المطلوب منا، خاصة على مستوى الفاعلية، وهو أمر يعتمد كثيرًا على الثقة".
وشدد: "أشعر بالإحباط والعجز لأننا قمنا بأشياء كثيرة بشكل جيد لكننا افتقرنا إلى الكثير من الفاعلية، في التمريرة الأخيرة وفي إنهاء الهجمات، ملخص الموسم هو أننا لا نحسم المباريات".
وأشار: "إنه أمر مؤسف، قد نكون أسوأ فريق في أوروبا من حيث الفاعلية، على الرغم من أننا واحد من أكثر الفرق صناعة للفرص، علينا منح الثقة للاعبين ليكونوا أكثر فاعلية".
واختتم حديثه بشأن حالة اللاعبين، قائلا: "غرفة خلع الملابس محبطة وغاضبة، لقد سيطرنا على فالنسيا على أرضهم، وهدفهم من خطأ لنا".
ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، ويتأخر بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وست عن جيرونا المتصدر، ولكل منهما مباراة مؤجلة.