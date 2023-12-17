تشافي بعد التعادل مع فالنسيا: قد نكون أسوأ فريق في أوروبا من حيث الفاعلية

وقال تشافي في تصريحاته عقب المباراة: "في كرة القدم، عندما تتهاون كثيرًا، تحدث هذه الأشياء، لعبنا بشكل جيد للغاية وفعلنا ما هو ضروري للفوز بالمباراة".

وأضاف: "لقد صنعنا ما يكفي من الفرص للفوز، يجب أن نكون أكثر قوة في مواجهة المنافس، أعتقد أننا أهدرنا نقطتين، لقد حصلنا على نقطة جعلتنا غير راضين للغاية".

وتابع: "الهدف كان خطأ، إذا كان علينا التركيز على شيء ما، فهو على الفاعلية، لا يمكننا أن نتهاون في هذا النوع من الفرص".

وأردف: "لدينا أخطاء محددة، قلة التركيز، قلة القوة، يُترك غويلامون بمفرده ليسدد. دفاعات الخصم شرسة للغاية وعلينا نحن أيضاً القيام بذلك. أعتقد أن هذا هو ملخص الموسم وعلينا تحسين هذا".