من الأقرب لجائزة ذا بيست؟

وكان ميسي أفضل بشكل واضح من غريمه كريستيانو رونالدو الفائز بخمس كرات ذهبية، والذي جلس على مقاعد البدلاء في مباراتي البرتغال أمام سويسرا والمغرب بعد التسجيل في كأس العالم للمرة الخامسة على التوالي.

كانت هناك الكثير من التطلعات حول نيمار، زميل ميسي في باريس سان جيرمان، لكن مهاجم البرازيل سجل هدفين فقط ولم يتمكن من مساعدة أبطال العالم خمس مرات في اجتياز دور الثمانية عقب تعافيه من الإصابة بالبطولة.

كما خاض مبابي، زميل ميسي الآخر في سان جيرمان، بطولة رائعة وتصدر قائمة هدافي البطولة بثمانية أهداف بعدما أصبح ثاني لاعب في التاريخ يحرز ثلاثية في النهائي بعد جيف هيرست في 1966.