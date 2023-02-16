من الأقرب لجائزة ذا بيست؟
بات النجم ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين المرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم في 2022، والتي يقدمها الاتحاد الدولي (الفيفا) متفوقا على الفرنسيين كريم بنزيما وكيليان مبابي.
وقال الإسباني ألفريدو مارتينيز الصحفي في محطة "أوندا سيرو" إن ميسي البالغ عمره 35 عاما الأقرب للفوز بجائزة الأفضل للفيفا، وذلك بعد فوزه بكأس العالم وقيادة الأرجنتين للقب الثالث في تاريخها بعد عامي 1978 و1986.
وسجل ميسي سبعة أهداف خلال كأس العالم وحقق الكرة الذهبية الثانية له في البطولة ليدخل قائمة مختصرة ونهائية للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في 2022.
وأعلن الفيفا يوم الجمعة الماضي، القائمة المختصرة التي تضم ثلاثة لاعبين والتي شملت أيضا الفرنسي بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني والذي لم يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الماضية بسبب الإصابة.
وكذلك ظهر مبابي الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم وبنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 لأول مرة بين القائمة المختصرة النهائية.
وسيقيم الفيفا حفلا خاصا لتوزيع جوائز الأفضل في باريس يوم 27 فبراير/ شباط الجاري.
وظهر ميسي، الذي خاض نهائي كأس العالم في 2014 بالبرازيل لكنه تجرع مرارة الخسارة من ألمانيا، بمستويات رائعة في قطر وسجل سبعة أهداف ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة بفارق هدف واحد خلف المهاجم الفرنسي مبابي، الذي أصبح هداف البطولة.
تقاسم ميسي (35 عاما) قائمة الأكثر صناعة للأهداف بثلاث تمريرات حاسمة متساويا مع هاري كين (إنجلترا) وأنطوان غريزمان (فرنسا) وبرونو فرنانديز (البرتغال).
وكان ميسي أفضل بشكل واضح من غريمه كريستيانو رونالدو الفائز بخمس كرات ذهبية، والذي جلس على مقاعد البدلاء في مباراتي البرتغال أمام سويسرا والمغرب بعد التسجيل في كأس العالم للمرة الخامسة على التوالي.
كانت هناك الكثير من التطلعات حول نيمار، زميل ميسي في باريس سان جيرمان، لكن مهاجم البرازيل سجل هدفين فقط ولم يتمكن من مساعدة أبطال العالم خمس مرات في اجتياز دور الثمانية عقب تعافيه من الإصابة بالبطولة.
كما خاض مبابي، زميل ميسي الآخر في سان جيرمان، بطولة رائعة وتصدر قائمة هدافي البطولة بثمانية أهداف بعدما أصبح ثاني لاعب في التاريخ يحرز ثلاثية في النهائي بعد جيف هيرست في 1966.