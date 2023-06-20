العين الإماراتي يعلن ضم خالد الهاشمي لمدة 3 مواسم

وكان العين، أعلن مؤخرًا رحيل لاعبه الأوكراني أندري يارمولينكو، بعد انتهاء عقده مع الفريق.

ولم يحقق يارمولينكو، أي لقب مع العين في الموسم المنقضي، رغم مشاركته مع الفريق في مباراة كأس السوبر، ونهائي بطولتي كأس رئيس الإمارات، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وحقق معه المركز الثاني في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.

كما أنهى العين علاقته مع اللاعب البرازيلي كايو كانيدو.

وأعلن العين أيضًا، انتهاء استعارة اللاعب الكرواتي يدفاي، ليعود إلى ناديه لوكوموتيف موسكو.

وخلال 3 سنوات مع بني ياس، خاض الهاشمي 58 مباراة، وسجل هدفًا واحدًا، وصنع 13 فرصة.

وحل العين ثانيا في الموسم المنصرم للدوري الإماراتي خلف شباب الأهلي.