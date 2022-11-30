مدرب بولندا: مواجهة الأرجنتين ليست مباراة بين ليفاندوفسكي وميسي
قال تشيسواف ميخنيفيتش، مدرب بولندا، اليوم الثلاثاء قبل مواجهة الأرجنتين في مباراة حاسمة بالمجموعة الثالثة لكأس العالم لكرة القدم إن المباراة ستكون معركة بين فريقين وليس بين المهاجمين روبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي.
وتتصدر بولندا الترتيب بأربع نقاط وستتأهل بفوز أو تعادل، لكنها ستودع البطولة حال خسارتها شريطة فوز السعودية على المكسيك.
وأبلغ ميخنيفيتش مؤتمرا صحفيا "منذ سحب القرعة والعالم كله يترقب هذه المباراة.
"إنها مباراة بين بولندا والأرجنتين وليست بين ليفاندوفسكي وميسي.
"ليست مباراة في التنس وهي لعبة فردية حيث ينتظر الجميع ليروا من يسدد ضربة ساحقة أو ساحرة، روبرت يحتاج إلى زملائه في الفريق وكذلك ميسي".
وفازت الأرجنتين في ست من أصل 11 مباراة خاضتها أمام بولندا، بينما فاز البولنديون في آخر مرة التقى فيها الفريقان في 2011 في مباراة ودية.
وقال ميخنيفيتش "هذه المباراة ليست ودية، ستكون معركة بين فريقين لا يزال بوسعهما التقدم".
ولتحقيق ذلك، ستحتاج بولندا إلى إيقاف خطورة أحد أفضل اللاعبين على مر العصور.
وأضاف ميخنيفيتش مازحا "إنه سؤال رائع، كيف نوقف ليونيل ميسي؟. "أعتقد أن العالم بأسره يفكر في هذا الأمر منذ 18 عاما، لا أعتقد أننا سنكتشف ذلك طالما أنه لا يزال يلعب".