مدرب بولندا: مواجهة الأرجنتين ليست مباراة بين ليفاندوفسكي وميسي

وفازت الأرجنتين في ست من أصل 11 مباراة خاضتها أمام بولندا، بينما فاز البولنديون في آخر مرة التقى فيها الفريقان في 2011 في مباراة ودية.

وقال ميخنيفيتش "هذه المباراة ليست ودية، ستكون معركة بين فريقين لا يزال بوسعهما التقدم".

ولتحقيق ذلك، ستحتاج بولندا إلى إيقاف خطورة أحد أفضل اللاعبين على مر العصور.

وأضاف ميخنيفيتش مازحا "إنه سؤال رائع، كيف نوقف ليونيل ميسي؟. "أعتقد أن العالم بأسره يفكر في هذا الأمر منذ 18 عاما، لا أعتقد أننا سنكتشف ذلك طالما أنه لا يزال يلعب".