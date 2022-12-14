جوليان ألفاريز.. هل وجد ميسي الشريك المثالي في خط الهجوم أخيرًا؟
تبعد الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي مباراة واحدة عن التتويج بلقبها الثالث في كأس العالم لكرة القدم بعد عامي 1978 و1986، بعد الفوز بثلاثية على كرواتيا وصيفة بطل العالم 2018، بينها ثنائية من جوليان ألفاريز وركلة جزاء للقائد ميسي الذي وجد أخيرا شريكه المثالي في الهجوم.
وشهد ملعب "لوسيل" في الدوحة فوزا تاريخيا للأرجنتين بقيادة الساحر ميسي البالغ من العمر 35 عامًا إلى جانب المهاجم المثير جوليان ألفاريز، الذي حسمت ثنائيته مقعدا للأرجنتين في نهائي الـ18 من ديسمبر/كانون الأول الحالي مع الفائز من مباراة قبل النهائي الأخرى بين فرنسا والمغرب.
وأرسل ميسي تمريرة إلى ألفاريز ليتسبب في ركلة جزاء نفذ منها مهاجم باريس سان جيرمان هدف التقدم من ركلة جزاء..
وبعد ست دقائق، ضاعف ألفاريز النتيجة من خلال التقدم إلى داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة ومشاهدة الكرة وهي ترتد إلى طريقه، ثم ركل الكرة في الشباك من على بُعد ثماني ياردات.
وفي الشوط الثاني، قدم ميسي تمريرة حاسمة للمساعدة في الحفاظ على مقعد الأرجنتين في النهائي بعد مراوغة يوشكو غفارديول إلى جانب خط المرمى ليرسل تمريرة عرضية إلى شريكه ألفاريز ليضعها في المرمى من مدى قريب.
ثنائي مثالي
كل الأنظار تتجه إلى ميسي، لكن يا لها من بطولة لجوليان ألفاريز البالغ من العمر 22 عامًا والذي يعتبر ميسي مثله الأعلى!، حيث سجل أربعة أهداف في البطولة حتى الآن بعدما كان يطلب صورة سيلفي من ميسي قبل 10 سنوات فقط، كما أشار أحد عشاق الأرجنتين على تويتر.
وصرح مشجع آخر "4 أهداف في كأس العالم لجوليان ألفاريز حتى الآن، فقط ميسي ومبابي يمكنهما إضافة المزيد.. تغيرت بطولة الأرجنتين بعد تألق ألفاريز".
وقال معجب ثالث "من 2012 إلى 2022. جوليان ألفاريز وليونيل ميسي. أشياء من الأحلام!".
وبعد اعتماد ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، على لاوتارو مارتينيز إلى جوار ميسي في المباراة الافتتاحية أمام السعودية والتي شهدت الخسارة الوحيدة للفريق حتى الآن، ثم أمام المكسيك لجأ إلى ألفاريز في مواجهة بولندا الحاسمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات وخلالها سجل اللاعب الشاب أول أهدافه في البطولة ولم يبتعد عن التشكيلة الأساسية منذ ذلك الحين.
وأمام أستراليا في دور الستة عشر تقاسم ثنائية الأرجنتين مع ميسي في الفوز 2-1، قبل أن يسجل ثنائية في مرمى كرواتيا إحداهما هدف من صنع ميسي ويدل على تفاهم واضح بين اللاعبين.
وعلى مدار مسيرته مع الأرجنتين كان يلعب إلى جوار ميسي في الهجوم عدة مهاجمين شبان بينهم باولو ديبالا، الذي شارك للمرة الأولى أمام كرواتيا في مونديال قطر، ثم لاوتارو مارتينيز لكن يبدو أن التفاهم مع ألفاريز الذي يصغره بـ13 عاما جعل من هجوم الأرجنتين قويا.
هجوم ثابت
ويعتقد مدافع مانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل أن مهاجم مانشستر سيتي هو اللاعب الثابت الوحيد في تشكيلة الأرجنتين إلى جانب ميسي في الوقت الحالي.
انتقل ألفاريز من قوة إلى قوة مع الأرجنتين منذ بداية كأس العالم في قطر، شارك اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كبديل في أول مباراتين ضد السعودية والمكسيك، لكنه ترك انطباعًا كافيًا لبدء آخر ثلاث مباريات، حيث سجل هدفين أمام بولندا وأستراليا.
وأوضح لاعب يونايتد السابق "باقي الفريق غير مستقر للغاية بمعنى أنهم يغيرون الأنظمة من مباراة إلى أخرى. أنت تعتقد أنك تريد الاستمرارية، الأرجنتين لا تفعل ذلك بهذه الطريقة، إنهم يتغيرون طوال الوقت بين طريقتي 4-3-3 و4-4-2 و5-3-2".
وأضاف نيفيل أن "ألفاريز بات أساسيا في تشكيلة الأرجنتين مع ميسي ويدرك الفريق أنه باق فقط لمنح اللاعبين التمريرات الحاسمة، لقد كافح نفسه كلاعب أساسي في سيتي متقدمًا على إرلينغ هالاند الذي كان في حالة رائعة. ومع ذلك، أظهر ألفاريز لمحات من الجودة التي يمتلكها، حيث سجل سبعة أهداف في 20 مباراة لفريق بيب غوارديولا هذا الموسم".