جوليان ألفاريز.. هل وجد ميسي الشريك المثالي في خط الهجوم أخيرًا؟

تبعد الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي مباراة واحدة عن التتويج بلقبها الثالث في كأس العالم لكرة القدم بعد عامي 1978 و1986، بعد الفوز بثلاثية على كرواتيا وصيفة بطل العالم 2018، بينها ثنائية من جوليان ألفاريز وركلة جزاء للقائد ميسي الذي وجد أخيرا شريكه المثالي في الهجوم.

وشهد ملعب "لوسيل" في الدوحة فوزا تاريخيا للأرجنتين بقيادة الساحر ميسي البالغ من العمر 35 عامًا إلى جانب المهاجم المثير جوليان ألفاريز، الذي حسمت ثنائيته مقعدا للأرجنتين في نهائي الـ18 من ديسمبر/كانون الأول الحالي مع الفائز من مباراة قبل النهائي الأخرى بين فرنسا والمغرب.

وأرسل ميسي تمريرة إلى ألفاريز ليتسبب في ركلة جزاء نفذ منها مهاجم باريس سان جيرمان هدف التقدم من ركلة جزاء..

وبعد ست دقائق، ضاعف ألفاريز النتيجة من خلال التقدم إلى داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة ومشاهدة الكرة وهي ترتد إلى طريقه، ثم ركل الكرة في الشباك من على بُعد ثماني ياردات.

وفي الشوط الثاني، قدم ميسي تمريرة حاسمة للمساعدة في الحفاظ على مقعد الأرجنتين في النهائي بعد مراوغة يوشكو غفارديول إلى جانب خط المرمى ليرسل تمريرة عرضية إلى شريكه ألفاريز ليضعها في المرمى من مدى قريب.