الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدات والفيصلي في الدوري الأردني

تتجه أنظار عشاق الكرة الأردنية مساء اليوم الجمعة، لمتابعة لقاء الكلاسيكو بين الوحدات وضيفه الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ21 وقبل الأخيرة من الدوري الأردني.

وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الفيصلي ضد الوحدات في قمة الدوري الأردني، فإلى السطور القادمة: