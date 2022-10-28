الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدات والفيصلي في الدوري الأردني
تتجه أنظار عشاق الكرة الأردنية مساء اليوم الجمعة، لمتابعة لقاء الكلاسيكو بين الوحدات وضيفه الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ21 وقبل الأخيرة من الدوري الأردني.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الفيصلي ضد الوحدات في قمة الدوري الأردني، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة الساعة 19:30 بتوقيت عمّان على ملعب الحسن بمدينة إربد.
وتنقل المباراة عبر قناة الأردن الرياضية.
أزمة الملعب.. وتهديدات الانسحاب
نشبت أزمة حادة قبل هذه المواجهة ألقت بظلالها على أجواء الكلاسيكو الأردني بعدما أصدر نادي الوحدات بيانا رسميا الأربعاء، أعلن خلاله رفضه التام لإقامة المباراة على ملعب الحسن.
وتمسك الوحدات بإقامة اللقاء على استاد (الملك عبدالله الثاني ابن الحسن) بمنطقة القويسمة، خاصة أنه ملعبه هذا الموسم.
وهدد الوحدات بالانسحاب من الدوري حال إقامة المباراة على ملعب الحسن، خاصة مع صدور بيان من الاتحاد الأردني يؤكد إقامة اللقاء على الملعب المحدد.
وأصدر الوحدات بيانا رسميا في الساعات الأخيرة أعلن خلاله تراجعه عن الانسحاب منعا لحدوث أزمة جماهيرية.
واختار الاتحاد الأردني الحكم الأوزبكي عزيزوف أسيموف لإدارة لقاء الوحدات والفيصلي.
ترتيب الفريقين
يحتل الفيصلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة بعدما حقق 14 فوزا و5 تعادلات وتلقى خسارة واحدة.
وسجل الفيصلي 41 هدفا وهو صاحب أقوى هجوم بين فرق الدوري وتلقت شباكه 11هدفا.
ويحتل الوحدات المركز الثاني برصيد 46 نقطة بعدما حقق 14 فوزا وتعادل 4 مرات وتلقى خسارتين.
وسجل الوحدات 31 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف وهو صاحب أقوى دفاع بين فرق الدوري.
ويعني فوز الفيصلي بالمباراة تتويجه رسميا باللقب للمرة 35 في تاريخه، بينما يحتاج الوحدات لتحقيق الفوز لاعتلاء الصدارة بفارق نقطتين قبل الجولة الأخيرة ويعني التعادل أيضا تأجيل الحسم لآخر جولة.
وتقابل الفريقان يوم 14 أكتوبر الجاري في ربع نهائي كأس الأردن وصعد الوحدات بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما.
أسلحة الوحدات
يخوض الوحدات المواجهة باحثا عن تحقيق الفوز للمنافسة حتى آخر جولة على لقب الدوري.
ويقود الوحدات المدرب الفرنسي ديديه غوميز الذي يراهن على تشكيلته المعتادة وتضم حارس المرمى عبدالله الفاخوري، وأمامه الرباعي مهند خيرالله ومحمد الدميري ومحمد أبوحشيش وعمر المناصرة في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط كلارينس وبجواره أحمد سمير وأحمد سريوة، مع ثلاثي الهجوم مهند أبوطه ومنذر أبوعمارة وشهاب القنبر.
أوراق الفيصلي
يسعى الفيصلي بقيادة مدربه جمال أبوعابد لتحقيق الفوز وحسم اللقب بشكل رسمي في مواجهة الوحدات.
ويعتمد الفيصلي على تشكيلة تضم حارس المرمى يزيد أبوليلى وأمامه الرباعي إحسان حداد وأنس بني ياسين وسالم العجالين وورد البري في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط نور الروابدة وعبيدة السمارنة ويوسف أبوجلبوش، بينما يقود خط الهجوم بيتر نوراه وبجواره أمين الشناينة ومجدي العطار.
وقال تامر مصطفى، مدرب شباب الأردن الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن مواجهة الفيصلي والوحدات خارج التوقعات دائما، خاصة أنها في مرحلة حرجة من الموسم.
وأشار إلى أن أزمة الملعب قد تؤثر على تركيز لاعبي الوحدات، مؤكدا أن الفيصلي أكثر هدوءًا وتركيزا بالفعل قبل اللقاء، ولكن واقع الملعب قد يغير موازين هذه المعادلة.