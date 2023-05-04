الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يسحق قادش وينتزع الوصافة من ريال مدريد

أحرز أتلتيكو مدريد خمسة أهداف للمباراة الثانية على التوالي ليفوز 5-1 على ضيفه قادش المتعثر وينتزع المركز الثاني من جاره ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ليل الأربعاء/الخميس.

وقبل خمس جولات من النهاية، رفع أتلتيمو رصيده إلى 69 نقطة متقدماً بنقطة واحدة على ريال مدريد الذي خسر 2-0 أمام ريال سوسيداد رابع الترتيب مساء الثلاثاء.