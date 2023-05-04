الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يسحق قادش وينتزع الوصافة من ريال مدريد
أحرز أتلتيكو مدريد خمسة أهداف للمباراة الثانية على التوالي ليفوز 5-1 على ضيفه قادش المتعثر وينتزع المركز الثاني من جاره ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ليل الأربعاء/الخميس.
وقبل خمس جولات من النهاية، رفع أتلتيمو رصيده إلى 69 نقطة متقدماً بنقطة واحدة على ريال مدريد الذي خسر 2-0 أمام ريال سوسيداد رابع الترتيب مساء الثلاثاء.
وأحرز أنطوان غريزمان هدفين مبكرين ليفرض أتليتيكو سيطرته على المباراة.
وعزز ألفارو موراتا من تفوق صاحب الأرض بعد الاستراحة، قبل أن يجعل يانيك كاراسكو النتيجة 4-0 من ركلة جزاء.
وقلص أنطوني لوزانو الفارق للفريق الضيف، لكن ناهويل مولينا اختتم أهداف أتليتيكو من هجمة مرتدة.
ويملك برشلونة المتصدر 82 نقطة بعد تغلبه 1-0 على أوساسونا مساء الثلاثاء، ويستطيع حسم اللقب للمرة 27 لو انتصر على مضيفه إسبانيول في 14 مايو/أيار الجاري.