منتخب مصر يسقط أمام السنغال ويودع بطولة أمم أفريقيا للشباب
ودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب من دور المجموعات، بعدما تعرض لخسارة قاسية بنتيجة (0-4) على يد نظيره السنغالي، على ستاد القاهرة مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى.
وغادر منتخب مصر البطولة، المقامة على الأراضي المصرية، بعدما احتل المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع منتخب موزمبيق (كلاهما بفارق أهداف -5).
وفشل منتخب مصر في تسجيل أي هدف في دور المجموعات، وتلقى 5 أهداف، إذ تعادل بدون أهداف مع موزمبيق في مباراة الافتتاح، ثم خسر بنتيجة 0-1 أمام نيجيريا في الجولة الثانية، قبل رباعية اليوم.
في المقابل، تأهل منتخب السنغال إلى الدور ربع النهائي من البطولة بالعلامة الكاملة دون أن يستقبل أي هدف، بعدما فاز بالمباريات الثلاث، 1-0 على نيجيريا، و3-0 على موزمبيق، و4-0 على مصر.وسجل رباعية منتخب السنغال بابي ديوب (3 أهداف هاتريك)، وإيبوه سانيه، في الدقائق 58، و68، و72، و75 من زمن المباراة، حيث جاءت الرباعية في الشوط الثاني.
كما فاز منتخب نيجيريا على نظيره موزمبيق بثنائية نظيفة، في مباراة جرت بنفس التوقيت ضمن نفس المجموعة.
وتأهل المنتخب النيجيري إلى الدور ربع النهائي في المركز الثاني بعدما جمع 6 نقاط، بالفوز على مصر وموزمبيق، بينما رافق منتخب موزمبيق نظيره المصري إلى خارج البطولة.