منتخب مصر يسقط أمام السنغال ويودع بطولة أمم أفريقيا للشباب

ودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب من دور المجموعات، بعدما تعرض لخسارة قاسية بنتيجة (0-4) على يد نظيره السنغالي، على ستاد القاهرة مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى.

وغادر منتخب مصر البطولة، المقامة على الأراضي المصرية، بعدما احتل المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع منتخب موزمبيق (كلاهما بفارق أهداف -5).

وفشل منتخب مصر في تسجيل أي هدف في دور المجموعات، وتلقى 5 أهداف، إذ تعادل بدون أهداف مع موزمبيق في مباراة الافتتاح، ثم خسر بنتيجة 0-1 أمام نيجيريا في الجولة الثانية، قبل رباعية اليوم.