تقرير: الأهلي السعودي قدم عرضًا لضم سيرجيو راموس لمدة موسمين
كشف الصحفي التركي أكرم كونور، المختص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن مسؤولي النادي الأهلي السعودي قدموا عرضًا لضم الإسباني سيرجيو راموس، بعدما أصبح لاعًبا حرًا إثر رحيله عن باريس سان جيرمان.
ورحل "راموس" عن باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء عقده مع النادي دون وجود أي نية للتجديد، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى بعض الأندية السعودية، مثل: الهلال، والأهلي، والاتحاد.
وقال كونور عبر حسابه الموثق على "تويتر"، اليوم السبت، إن "الأهلي قدَّم عرضًا لضم راموس لمدة موسمين مع إضافة خيار التمديد إلى عام ثالث، من أجل أن ينتقل النجم الإسباني إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد".
وأثار راموس جدلًا، اليوم، بعد إعجابه بعدة منشورات نشرها أحد المشجعين على موقع "إنستغرام" يظهر فيها راموس مع لوكا مودريتش خلال تواجدهما معًا في ريال مدريد، حيث تمنَّى المشجع أن يراهما بقميص الأهلي.
ولعب بقميص باريس سان جيرمان 57 مباراة خلال عامين، بمجموع 4451 دقيقة، وسجل 5 أهداف، وصنع هدفًا.
وتُوج النجم الإسباني بلقب الدوري الفرنسي مرتين في حديقة الأمراء.
وكان راموس قد بزغ نجمه في ريال مدريد بعدما انتقل إليه قادمًا من إشبيلية في صيف 2005.
وانتهت رحلة راموس مع ريال مدريد بعد 671 مباراة جعلته يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي، وسجل 101 هدف مع "الميرنغي"، وصنع 40.
وفاز راموس بـ5 ألقاب للدوري الإسباني، و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وبطولتين لكأس ملك إسبانيا، و4 بطولات للسوبر الإسباني، و4 بطولات لكأس العالم للأندية، و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.