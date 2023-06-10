تقرير: الأهلي السعودي قدم عرضًا لضم سيرجيو راموس لمدة موسمين

كشف الصحفي التركي أكرم كونور، المختص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن مسؤولي النادي الأهلي السعودي قدموا عرضًا لضم الإسباني سيرجيو راموس، بعدما أصبح لاعًبا حرًا إثر رحيله عن باريس سان جيرمان.

ورحل "راموس" عن باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء عقده مع النادي دون وجود أي نية للتجديد، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى بعض الأندية السعودية، مثل: الهلال، والأهلي، والاتحاد.

وقال كونور عبر حسابه الموثق على "تويتر"، اليوم السبت، إن "الأهلي قدَّم عرضًا لضم راموس لمدة موسمين مع إضافة خيار التمديد إلى عام ثالث، من أجل أن ينتقل النجم الإسباني إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد".