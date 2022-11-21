جلال القادري قبل مباراة تونس والدنمارك: نسعى لكتابة التاريخ في مونديال 2022

كشف جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، عن استعداد لاعبيه لمواجهة الدنمارك، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

ويصطدم منتخب تونس مع نظيره الدنماركي، غدًا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم رفقتهما فرنسا وأستراليا.

وقال القادري في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين: "نحن نعرف قيمة المواجهة الأولى، سنواجه منتخبًا من الأعلى مستوى، وهو من أفضل الفرق أوروبيًا، يُمكن أن يُقدم مستوى مميزًا في كرة القدم، ولكن يبقى منتخب تونس عنده إرثه الكبير، ولدينا ثقة بالمجموعة التي تعمل مع بعضها منذ سنتين".

وأضاف: "حققنا الهدف الأول وهو التواجد في أفضل نسخة لكأس العالم، وتونس ليست جديدة على المشاركة في المونديال، هذه المرة السادسة، يبقى طموح الشارع التونسي وطموحنا كجهاز فني ولاعبين يريدون تحقيق إنجاز وندخل التاريخ من الباب الكبير".

وتابع: "نعرف أن القرعة أوقعتنا مع منتخبات صعبة، ولكن تبقى ثقتنا في المنتخب التونسي، ونتمنى أن نكون موفقين ونحقق نتيجة إيجابية أمام الدنمارك".

وعن الانتقادات التي واجهها بعد إعلان قائمة منتخب تونس، شدد قائلًا: "أي قائمة يتم اختيارها في العالم يتم انتقادها، نحن اخترنا اللاعبين وإن شاء الله نكون موفقين، ونتعامل في كل مباراة من الثلاثة المقبلة على حدة".

وأردف: "نعرف قيمة الجماهير التونسية، وهم اللاعب رقم 12 وأكبر محفز للمنتخب التونسي، وأنا فخور بأنني أمثل بلادي في المونديال، ونسعى لتقديم أفضل نسخة لنسور قرطاج في كأس العالم".

واستطرد: "لدينا حوالي 10 عناصر تواجدوا في المونديال السابق وهذا يُعطينا خبرة، بالإضافة إلى أن اللاعبين عندهم طموح وحافز وسط حضور الجماهير العربية، وإن شاء الله هذه العوامل تجعلنا نتحرك للأمام".

وأكد القادري: "نحن الآن في مستوى آخر، نمتلك الخبرة وعندنا الطموح لتحقيق أفضل النتائج، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى عكس النسخ الماضية".

واختتم: "رسالتي للجماهير التونسية، يجب أن تتأكدوا أن اللاعبين عندهم حلم بأن يسعدوا الشعب، نحن جئنا لا نُمثل أنفسنا، ولكن نُمثل تونس، والجماهير التونسية هنا في قطر استقبلونا أفضل استقبال وأعطونا شحنة معنوية".