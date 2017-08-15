لماذا يعتبر لقاء ليفربول وهوفنهايم مهمًا لإنجلترا وألمانيا بالكامل؟

يلتقي فريقا هوفينهايم الألماني وليفربول الإنجليزي في لقاء سد من أجل التأهل لدوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا ،وهو لقاء يجمع بين دولتين تتصارعان حول الصف الثاني في ترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلف إسبانيا المتصدرة.

ولا يفرق بين الدولتين في الترتيب سوى 1،322 نقطة ،حيث تملك ألمانيا الثانية 63،427 نقطة مقابل 62،105 لإنجلترا الثالثة ،وإقصاء فريق منهما في دوري أبطال أوروبا يمنح الأفضلية للآخر.

وفي ظل صعوبة منافسة إسبانيا المتصدرة برصيد 89،212 نقطة يبقى المركز الثاني محط صراع بين الدولتين ؛للابتعاد عن تهديد إيطاليا الرابعة برصيد 60،582 نقطة والتي بدورها تبحث عن مركز ثالث.

وتؤهل الدول الثلاثة الأولى 4 فرق لدوري أبطال أوروبا ،بينما تتأهل لنفس المسابقة الفرق الثلاثة الأولى في الدول التي تحتل الصفوف 3 و4 و5.

وألغيت في بداية الموسم الحالي نتائج الفرق في موسم 2012-2013 ؛ما أدى لتراجع البرتغال للصف السابع فيما صعدت روسيا للصف السادس وعليها المحافظة على مركزها ؛للاستفادة من مقاعد أكبر في موسم 2018-2019.

وقلصت إنجلترا الفارق مع بداية الموسم الحالي حيث جمعت فرقها 2،571 نقطة مقابل 1،857 نقطة لإنجلترا لكن الموسم القاري لازال طويلًا ويحتاج لتألق كل الفرق المشاركة وتأهلها لأدوار متقدمة.

وفي نفس الإطار بإمكان نابولي الإيطالي أن يحافظ لإيطاليا على حظوظها لبلوغ المركز الثالث هذا الموسم لو تجاوز فريق نيس الفرنسي الذي بدوره أمام مهمة صعبة لإبقاء فرنسا بعيدة عن صراع المركز السابع والذي سيدور بين روسيا والبرتغال.