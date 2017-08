قرعة الدور التمهيدي بدوري أبطال أوروبا.. نابولي يلاقي نيس وليفربول ضد هوفنهايم

أوقعت قرعة الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي سُحبت اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في نيون السويسرية، فريق هوفنهايم الألماني في اختبار صعب، حيث سيتنافس على بطاقة التأهل مع ليفربول الإنجليزي.

وكان هوفنهايم قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الألماني (بوندسليغا) ليشارك في الدور التمهيدي الذي يمكنه من خلاله التأهل لدور المجموعات، لكن بشرط تجاوز عقبة ليفربول المتوج بطلًا لأوروبا 5 مرات.

