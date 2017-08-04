قرعة الدور التمهيدي بدوري أبطال أوروبا.. نابولي يلاقي نيس وليفربول ضد هوفنهايم

أوقعت قرعة الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي سُحبت اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في نيون السويسرية، فريق هوفنهايم الألماني في اختبار صعب، حيث سيتنافس على بطاقة التأهل مع ليفربول الإنجليزي.

وكان هوفنهايم قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الألماني (بوندسليغا) ليشارك في الدور التمهيدي الذي يمكنه من خلاله التأهل لدور المجموعات، لكن بشرط تجاوز عقبة ليفربول المتوج بطلًا لأوروبا 5 مرات.

The official result of the #UCLdraw ???? Who’s going through? pic.twitter.com/1w0lUkhWyU — Champions League (@ChampionsLeague) ٤ أغسطس، ٢٠١٧

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي أيضًا عن لقاء نابولي الإيطالي مع نيس الفرنسي، الذي أطاح بأياكس الهولندي من الدور الثالث للتصفيات، وإشبيلية الإسباني المتوَّج بالدوري الأوروبي 5 مرات مع باشاك شهير التركي.

وتقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي يومي 15 و16 أغسطس الجاري بينما تقام مباريات الإياب يومي 22 و23 من الشهر ذاته.

وتسحب قرعة دور المجموعات خلال حفل يقيمه اليويفا في موناكو يوم 24 من أغسطس الجاري.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل في العاصمة الأوكرانية كييف في 26 مايو 2018.

ويشهد الدور التمهيدي أيضًا لقاء كارباكا اجدام من أذربيجان مع كوبنهاغن الدنماركي وأولمبياكوس اليوناني مع رييكا الكرواتي، ويانغ بويز السويسري مع سيسكا موسكو الروسي وأبويل نيقوسيا القبرصي مع سلافيا براغ التشيكي وسلتيك الإسكتلندي مع أستانا الكازاخستاني وسبورتينغ لشبونة البرتغالي مع ستيوا بوخارست الروماني.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عن مهمة سهلة لميلان الإيطالي حيث أوقعته في مواجهة شكينديغا المقدوني.

وكان ميلان، المدعوم بشكل كبير من خلال ملّاكه الجدد الصينيين، قد صعد إلى الدور التمهيدي بالفوز في التصفيات على كرايوفا الروماني بنتيجة إجمالية 2/0، ويعد مرشحًا قويًا للتأهل إلى دور المجموعات ببطولة الموسم الجديد.

ومن أبرز المواجهات التي أسفرت عنها القرعة اليوم، لقاء باناثينايكوس اليوناني مع أتلتيك بلباو الإسباني وإيفرتون الإنجليزي مع هايدوك سبليت الكرواتي.