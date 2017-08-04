اليويفا يعلن قائمة المرشحين لجوائز دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين لجوائز بطولة دوري أبطال أوروبا، للموسم الماضي 2016/2017.

وأحرز ريال مدريد الإسباني لقب المسابقة بعد فوزه 4/1 على يوفنتوس في المباراة النهائية التي أُقيمت في كارديف عاصمة ويلز، ليحتفظ الفريق الملكي باللقب للموسم الثاني على التوالي، ويحرز اللقب للمرة الـ 12 في تاريخه.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: جيانلوجي بوفون (يوفنتوس)، مانويل نوير (بايرن ميونخ الألماني)، ويان أوبلاك (أتليتكو مدريد الإسباني).

الدفاع: ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس سابقًا، ميلان حاليًا)، سيرجيو راموس (ريال مدريد الإسباني)، مارسيلو (ريال مدريد).

الوسط: الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس والبرازيلي كاسيميرو، وجميعهم من ريال مدريد.

الهجوم: الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).

The top goalkeeper, defender, midfielder and forward in last season's #UCL will be named on 24 August ⚽️💪Shortlists 👇👇… Posted by UEFA Champions League on Friday, August 4, 2017

وكان رونالدو أحرز 12 هدفًا في المسابقة ليتصدر قائمة الهدافين بفارق هدف وحيد عن منافسه ميسي.

يشار إلى أنه يتم التصويت على اختيار لاعب واحد فقط في كل مركز، على أن يتم إعلان الفائزين، في حفل قرعة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، موسم 2017/2018، يوم 24 أغسطس الجاري.

ويجرى اختيار الفائزين من خلال تصويت من قبل مدربي الـ 32 فريقًا المشاركين في دور المجموعات من بطولة الموسم الماضي إلى جانب 55 صحفيًا.