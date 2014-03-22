فيليب لام: البايرن لن ينخدع بترتيب مانشستر "الهزيل"

قال "فليب لام"- قائد فريق بايرن موينخ الألماني أنه "يجب على الفريق ألا ينخدع بترتيب فريق "مانشستر يونايتد" الهزيل في الدوري الإنجليزي. فالبان لديه لاعبين مميزين وأقوياء. وبالنسبة لنا، سنلعب بكل قوة ونؤدي كالمعتاد بشكل أفضل. وإذا فعلنا ذلك، سيكون لدينا فرص جيدة للتاهل إلى الدور النصف النهائي بدوري أبطال أوروبا."

وجاءت تصريحات "لام" التي نقلتها صحيفة "جارديان" بعد أن وقع فريقه في مواجهة الفريق الإنجليزي "مانشستر يونايتد" في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي تم الإعلان عنها أمس الجمعة.

ويذكر أن قرعة دوري أبطال أوروبا أسفرت عن مواجهات نارية بين برشلونة مع أتليتكو مدريد- وريـال مدريد مع بروسيا دورتموند- وباريس سان جيرمان مع تشيلسي- ومانشستر يونايتد مع بايرن ميونيخ.