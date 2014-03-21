فيغو يرجح تأهل برشلونة وريال مدريد بدوري الأبطال

رشح لويس فيغو فريق بايرن ميونيخ حامل اللقب و برشلونة و ريال مدريد الإسبانيان لعبور دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكونهم يقدمون مستوى جيدا في المسابقة.

و قال لويس فيغو الذي سحب قرعة دور ربع النهائي: "المقابلة بين برشلونة وأتليتكو مدريد ديربي إسباني و مقابلة مشوقة و ستشهد أهداف لكونهما يعرفان بعضهما البعض ،و

ريال مدريد لديه ذكريات مع دورتمند و هي مقابلة ثأرية ."

و أضاف :" أرشح بايرن ميونيخ و برشلونة و ريال مدريد للتأهل لنصف النهائي اعتمادا على ما قدموه في المسابقة لحد الساعة ، لكن في كرة القدم قد تكون في يوم سيء خلال لقاء مهم و علينا أن ننتظر لقاءات الذهاب للحكم على كل الفرق .

و اعترف فيغو أنه يتمنى أن يلعب ريال مدريد النهائي الذي يقام في ملعب النور بالبرتغال وقال: " شخصيا أحب ريال مدريد و أتمنى أن يصل للنهائي و يفوز باللقب العاشر."

و لعب فيغو لأندية برشلونة وريال مدريد و أنتر ميلانو، ورغم كونه حمل شارة القيادة في الفريق الكتلاني لكنه اعترف أنه يحب ريال مدريد بشكل أكبر.