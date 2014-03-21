سان جيرمان يقدم مليون يورو لكل لاعب في حال الفوز بـدوري الأبطال

أعلنت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إدارة نادي باريس سان جرمان حفزت لاعبيها بمكافأة مغرية بلغت مليون يورو "مليون و380 ألف دولار" لكل لاعب في حال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم والذي بلغ خلاله الفريق ربع النهائي.

وتعتبر المكافأة التي خصصها الفريق الذي يملكه قطريون هي الأعلى في تاريخ كرة القدم والمسابقة حيث لم يسبق لأي فريق أوروبي أن خصص مثلها للفوز باللقب.

وقال لوران بلان مدرب الفريق: "لاعبو الفريق يعملون من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا بمكافأة أو بدونها، وشخصياً لا أعرف قيمتها سمعت أخباراً داخل الفريق من اللاعبين والإداريين، ما يهم حالياً هو بلوغ الدور القادم فالمقابلة النهائية لازالت بعيدة".

وحصل كل لاعب من باريس سان جرمان على 240 ألف يورو الموسم الماضي بعد الخروج من ربع النهائي على يد برشلونة بالتعادل ذهاباً 2-2 وإياباً 1-1، كما حصل لاعبو الفريق على مكافأة بلغت 450 ألف يورو نظير الفوز بالدوري الفرنسي الموسم الماضي.