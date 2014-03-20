لأول مرة الثمان فرق التي تصدرت المجموعات تتأهل

إرم – (خاص) من نورالدين ميفراني
شهد دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حدثاً تاريخياً بتأهل الثمان فرق التي تصدرت دوري المجموعات لأول مرة منذ إحداث المسابقة في تسميتها الجديدة موسم 1992-1993.
وبلغت أندية مانشستر يونايتد متصدر المجموعة الأولى وريال مدريد متصدر المجموعة الثانية وباريس سان جرمان متصدر الثالثة وبايرن ميونيخ متصدر الرابعة وتشيلسي الذي تصدر الخامسة وبروسيا دورتمند الذي تصدر السادسة وأتليتكو مدريد تصدر المجموعة السابعة وبرشلونة تصدر الثامنة، دور ربع نهائي المسابقة، بينما خرجت كل الفرق التي حلت ثانيا وفشلت في إقصاء أي فريق متصدر.
وباستثناء باريس سان جرمان الفرنسي وأتليتكو مدريد الإسباني، فالفرق الستة الأخرى سبق لها الفوز بدوري الأبطال يتقدمها ريال مدريد بتسعة ألقاب وبايرن ميونيخ بـ5 ألقاب وبرشلونة بأربعة ألقاب ومانشستر يونايتد بثلاث ألقاب ولكل من تشيلسي وبروسيا دورتمند لقب وحيد.
وكان أبرز الخاسرين فريق أسي ميلان الإيطالي صاحب السبعة ألقاب، بينما الفرق السبعة الأخرى التي خرجت لم يسبق لها الفوز باللقب وهي على التوالي أرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيان وأولمبياكوس اليوناني وشالكة 04 وبايرن لفيركوزن الألمانيان وزينت سان بيرسبورغ الروسي وغلطة سراي التركي.
ولازال في السباق نحو اللقب الفرق الأربعة التي بلغت نصف نهائي النسخة الماضية بايرن ميونيخ البطل ووصيفه بروسيا دورتموند وبرشلونة وريال مدريد اللذان خرجا من النصف، وحافظ باريس سان جرمان الفرنسي على مقعده في ربع النهائي، بينما تأهل هذه السنة أتليتكو مدريد معوضا مواطنه ملقة وتشيلسي ومانشستر يونايتد إخفاق كرة القدم الإنجليزية الموسم الماضي، بينما تغيب كرة القدم الإيطالية التي مثلها يوفنتوس وتركيا التي مثلها غلطة سراي الموسم الماضي.