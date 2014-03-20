دورتموند يصل دور الثمانية رغم الهزيمة أمام زينيت

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وصيف بطل أوروبا يتماسك في الدقائق الأخيرة ليصبح ثاني فريق من ألمانيا يصل دور الثمانية هذا الموسم بعد بايرن ميونيخ حامل اللقب.