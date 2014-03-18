زينيت الروسي يعين فيلاس بواش مدربا لموسمين

قالزينيت سان بطرسبرج المنتمي للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم في بيان له الثلاثاء إنه عين المدرب البرتغالي اندريه فيلاس بواش لقيادة الفريق بعد الإتفاق على عقد مدته عامان.

وسينتقل فيلاس بواش المدرب السابق لتشيلسي وتوتنهام الانجليزيين إلى زينيت خلفا للإيطالي لوشيانو سباليتي الذي فقد منصبه الأسبوع الماضي وعين بدلا منه المدرب المؤقت سيرجي سيماك الذي سيكمل مهمته مع الفريق في ضيافة بروسيا دورتمود الألماني في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال اوروبا الأربعاء.

وقال زينيت في بيان مقتضب "توصل زينيت لاتفاق مع اندريه فيلاس بواش ليكون المدرب الجديد للنادي. سيتم توقيع العقد وتقديم السيد فيلاس بواش كمدرب جديد في 20 مارس."

وأضاف البيان "سيبدأ عقد السيد فيلاس بواش في مارس 2014 ويمتد لموسمين."

وأقيل المدرب البرتغالي البالغ من العمر 36 عاما من قيادة توتنهام في ديسمبر كانون الأول.

وخسر الفريق الروسي الذي لم يحقق إلا فوزا واحدا في دوري أبطال اووربا هذا الموسم 4-2 على أرضه ذهابا أمام دورتموند.