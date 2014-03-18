مدرب شالكة يريد تحقيق نتيجة معنوية في مدريد

إرم – (خاص) من نورالدين ميفراني

أكد يانز كلير مدرب فريق شالكة 04 الألماني أنه سيسعى لإنهاء مشواره في دوري الأبطال بنتيجة إيجابية في ملعب سنتياغو بيرنابيو معقل ريال مدريد، بعد الخسارة في الذهاب بستة أهداف لهدف.

وقال كلير: "ستكون مقابلة مهمة تصلح للمستقبل، وللأسف مشوارنا انتهى هذا الموسم في دوري الأبطال".

وأكد مدرب شالكة 04 أنه سيشرك لاعبين شباب للاستفادة من اللقاء وقال: "نملك فريقا شابا وسنلعب بلاعبين شباب يساعدهم اللقاء على التطور، ويجب أن نحصل على نتيجة أفضل من الذهاب، حيث لايجب ترك مساحات للفريق المنافس وعدم السماح له بالسيطرة على الكرة ففي قاموس كرة القدم لا وجود لكلمة خوف".

وأضاف قائلا: "من المستحيل قلب النتيجة في الإياب، ما نسعى لتحقيقه هو إعطاء كل ما لدينا للخروج بنتيجة معنوية، سنواجه فريق ريال مدريد الذي يعتبر رفقة بايرن ميونيخ الأقوى في أوروبا".

وقال يانز إنّ تحقيق نتيجة إيجابية في السانتياغو بيرنابيو صعبة لكن فريقه سيحاول أن يحققها لإعطاء دفعة معنوية للاعبيه.

ويغيب عن شالكة جناحه البيروفي جيفرسون فارفان، كما أنّ مشاركة الهولندي كلارس هانتيلار محط شك.