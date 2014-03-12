"شذوذ أوزيل" قد يتسبب في تغريم بايرن ميونخ

تلوح في الأفق بوادر أزمة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" ونادي بايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا بسبب رفع مشجعيه لافتة قبيل مباراة الفريق أمام آرسنال الإنجليزي تشير بوضوح إلى "شذوذ" الدولي الألماني مسعود أوزيل لاعب وسط آرسنال.

وقد يجد بايرن ميونخ نفسه في ورطة كبيرة مع الاتحاد الأوروبي بعدما رفع عدد من مشجعيه لافتة تشير إلى المثلية الجنسية لأوزيل وذلك عبر لافتة مكتوب عليها "المدفعجية شواذ جنسياً" وتحتها صورة مدفع موجه إلى مؤخرة أوزيل العارية.

ورغم أن أوزيل من العناصر الأساسية في تشكيلة يواكيم لوف منذ سنوات، إلا أنه بعد انتقاله إلى آرسنال لم يعد يحظى لاعب وسط ريال مدريد السابق بنفس التأيد بين مواطنيه الألمان.

وعلى الرغم من صغر حجم اللافتة ، إلا أن حامل اللقب الأوروبي يمكن أن يتعرض لعقوبة بالغة مثلما كان الحال مع سلتيك الاسكتلندي الذي رفعت جماهيره لافتة غير مشروعة خلال مباراة الفريق في دور المجموعات أمام ميلان الإيطالي في ملعب "سلتيك بارك" وبلغت العقوبة حينها 42 ألف جنيه استرليني.