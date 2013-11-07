ميسي يقود برشلونة للفوز بثلاثية على ميلان

حقق فريق برشلونة انتصاراً هاماً على ضيفه ميلان 3-1 ضمن الجولة الرابعة ضمن دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف برشلونة ليونيل ميسي هدفين (30، 83)، وبويكيتس (40)، وهدف ميلان بيكيه في مرماه (45+1).

وعانى برشلونة بالوصول إلى مرمى ميلان في الدقائق الأولى وسط دفاع إيطالي، لكن البرازيلي نيمار كسب ركلة جزاء ترجمها ميسي إلى هدف في الدقيقة 30.

وأضاف بوسكيتس الهدف الثاني بعدما حول كرة طولية برأسه في المرمى في الدقيقة 40، وفي الوقت الضائع من اللقاء من الشوط الأول سجل البرازيلي كاكا هدف تقليص الفارق بعدما أرسل عرضية حاول بيكيه ابعادها لكن الكرة غيرت مسارها إلى المرمى.

وفي الشوط الثاني كاد البرازيلي نيمار أن يسجل هدفاً تاريخياً بعدما راوغ 4 من مدافعي ميلان لكنه سدد الكرة بعيدة على المرمى، ومن هجمة مرتدة سجل ميسي الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة 83.