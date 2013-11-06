أليغري غير قلق على مستقبله قبل مواجهة برشلونة

أكد ماسيمليانو أليغري مدرب إي سي ميلان الإيطالي أنه لا يفكر بالأشياء السيئة التي تقلقه قبل مواجهة برشلونة، نافياً أن يكون فريقه في وضع الضحية بعد النتائج السلبية الأخيرة في الدوري الإيطالي.

وصرح أليغري: "لست قلقاً قبل مواجهة برشلونة، يجب التفكير في لقاء البلوغرانا الليلة، فكل شيء له وقته، ويجب أن نلعب بشكل جيد تقنياً خصوصاً حين يضغطون علينا، فنحن لم نأت إلى هنا كضحايا لكننا نعرف أن برشلونة أفضل فريق في العالم".

وأضاف متحدثاً عن أزمة فريقه: "الأزمة؟ لا أناقش قرارات الفريق هنا فمهمتي أن أدرب ميلان، وأن أصعد به في الترتيب ويجب أن نثق في أنفسنا، ففي دوري الأبطال بإمكاننا بلوغ ثمن النهائي لأننا في وضع جيد، وفي الدوري سنصحح الأوضاع".

ويعاني فريق ميلان في الدوري الإيطالي حيث يحتل المركز 11 بثلاث انتصارات وتعادلين وخمس هزائم، لكنه في دوري الأبطال يحتل المركز الثاني خلف برشلونة بخمس نقاط من فوز وتعادلين.