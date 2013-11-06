المصري صلاح يرهق عُشب ملاعب دوري الأبطال

المصدر: القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" الدولي المصري محمد صلاح ضمن قائمة أكثر اللاعبين ركضاً على عشب ملاعب دوري أبطال أوروبا حتى الجولة الثالثة.

ووفقاً لصحيفة "بليك" السويسرية يتصدر القائمة مارسيلو دياز لاعب بازل بـ 42 كيلو متر.

واحتل صلاح ذو الـ 21 عاماً المركز الـ 11 بعدما ركض 34 كيلو متراً في 3 مباريات، بعد استبعاد مباريات الأدوار التمهيدية التي قدم فيها اللاعب مستوى رائعاً وسجل 3 أهداف.

ويستضيف بازل اليوم "ستيوا" بوخارست في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الخامسة التي يتصدرها تشيلسي الانلجليزي بـ 6 نقاط.