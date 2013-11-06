ريال مدريد يتأهل عملياً من بوابة يوفنتوس

روما - انتزع المهاجم فرناندو تورينتي نقطة غالية ليوفنتوس الإيطالي، بعدما قاد فريقه للتعادل 2-2 مع ضيفه ريال مدريد الإسباني الثلاثاء في المجموعة الثانية بدوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس في الشوط الأول عبر ركلة جزاء من ارتورو فيدال، ولكن ريال مدريد رد بهدفين متتاليين في النصف الثاني من اللقاء.

وحيث عادل البرتغالي كريستيانو رونالدو لريال مدريد بعد خطأ من مارتن كاسيريس ليرفع رصيده الى ثمانية أهداف في المسابقة هذا الموسم، ثم صنع الهدف الثاني لزميله غاريث بيل.

وقد أرسل كاسيريس تمريرة عرضية عادل بها الإسباني تورينتي ليوفنتوس في الدقيقة 66 من أحداث المباراة، وبذلك لم يحقق يوفنتوس أي فوز حتى الأن في أربع مباريات خاضها في المجموعة، ليصبح رصيده ثلاث نقاط.