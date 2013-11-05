ويلشير يغيب عن مباراة آرسنال ودورتموند

برلين- قال مدرب آرسنال، آرسين فينغر، الثلاثاء، إن لاعب وسط فريقه جاك ويلشير سيغيب عن مباراة النادي اللندني أمام بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم، الأربعاء، بسبب إصابة في الكاحل قد تبعده عن ملاعب مدة اطول.

وأضاف المدرب الفرنسي أن ويلشير لم يسافر مع الفريق إلى ألمانيا بعدما أصيب خلال تدريبات الفريق الانكليزي مؤخرا وانه سيخضع لمزيد من الفحوص الخميس المقبل.

وقال فينغر للصحفيين: "لم يسافر مع الفريق وسيخضع لفحص اخر يوم الخميس وربما يغيب عن مباراة الأحد (المحلية) وعن مباراة منتخب انكلترا".

وستلتقي انكلترا في مباراة ودية دولية مع تشيلي في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ويتقاسم آرسنال ودورتموند صدارة المجموعة السادسة في دوري الأبطال بست نقاط لكل منهما من ثلاث مباريات.