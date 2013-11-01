ممثلة إباحية تتعرّى في سبيل فوز إبراهيموفتش

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ممثلة أفلام إباحية تدعم النجم السويدي بتعرّيها من أجله وقيامها بالتقاط صور لها وهي عارية تماماً وقد كتبت على جسدها زلاتان والكرة الذهبية.