ممثلة إباحية تتعرّى في سبيل فوز إبراهيموفتش

باريس – يبدو أنّ هوس وعشق الكرة لا يعرف حد، إذ أقدمت ممثلة أفلام إباحية شهيرة اسمها فيرجيني كابريس وتعرف فنياً بـ"فيفي لابيوفر" على التعري كاملاً وتصوير نفسها تشجيعاً للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، للفوز بالكرة الذهبية للعام الحالي.
وقد قامت الممثلة بالتقاط صورة لها وهي عارية تماماً، وكتبت "زلاتان" و "الكرة الذهبية"، كخطوة تهدف من خلالها لدعم نجم الكرة السويدية للفوز بالكرة الذهبية.
وتعتبر الممثلة الشهيرة من أبرز مشجعات باريس سان جيرمان إذ دأبت بشكل مستمر على الترحيب بصفقات النادي الباريسي المملوك لهيئة الاستثمار القطرية.