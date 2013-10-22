ميلان يتعادل مع برشلونة.. ودورتموند يهزم آرسنال

ميلانو - تعادل ميلان الإيطالي مع ضيفه برشلونة الاسباني 1-1 في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال اوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وتقدم البرازيلي روبينيو بهدف لميلان في الدقيقة التاسعة وأدرك الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل لبرشلونة في الدقيقة 23، وبقي برشلونة في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط متقدما بنقطتين على ميلان.

وتضم هذه المجموعة أيضا اياكس امستردام الهولندي وسيلتيك الاسكتلندي.

دورتموند يهزم آرسنال

فاز بروسيا دورتموند الالماني 2-1 على مضيفه ارسنال الانجليزي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة بدوري أبطال اوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتقدم هنريك مخيتاريان أولا لدورتموند في الدقيقة 16 وأدرك اوليفييه جيرو التعادل لأرسنال صاحب الأرض في الدقيقة 41.

لكن روبرت ليفاندوفسكي أحرز هدف الفوز لوصيف بطل اوروبا قبل ثماني دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

وأصبح دورتموند يتساوى في رصيد النقاط مع ارسنال بست نقاط لكل منهما.وتضم هذه المجموعة أيضا نابولي الايطالي واولمبيك مرسيليا الفرنسي.

أتلتيكو مدريد يهزم أوستريا

تغلب اتليتيكو مدريد الاسباني على مضيفه اوستريا فيينا النمساوي بثلاثة اهداف دون مقابل في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة بدوري ابطال اوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وضع راؤول جارسيا الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة الثامنة قبل ان يسجل دييجو كوستا هدفين في الدقيقتين 20 و53 ليحسم الثلاثية للفريق الاسباني

نابولي يهزم مرسيليا

فاز نابولي الايطالي على مضيفه اولمبيك مرسيليا الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الفريقين بالمجموعة السادسة بدوري ابطال اوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وضع خوسيه كاليخون فريق نابولي في المقدمة في الدقيقة 42 قبل ان يعزز دوفان زاباتا تقدم الفريق الايطالي خارج ارضه بالهدف الثاني في الدقيقة 67.

وقلص اندريه ايو الفارق بتسجيل هدف اولمبيك مرسيليا الوحيد في الدقيقة 86.