ريبيري يعود لبايرن ميونيخ أمام بلزن التشيكي

ميونيخ- صرح الإسباني بيب غوارديولا مدرب بايرن ميونيخ حامل اللقب الثلاثاء: "أن الجناح الفرنسي فرانك ريبيري أصبح جاهزاً للمشاركة في مباراة الفريق أمام فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، كما أن الإسباني الدولي خابي مارتينيز ربما يعود الى صفوف الفريق أيضا."

حيث أن ريبيري غاب عن تشكيلة النادي البافاري في مباراته المحلية الماضية والتي فاز فيها 4-1 على ماينز السبت الماضي، بعد أن تعرض لإصابة خفيفة في الكاحل خلال التدريبات.

وأضاف غوارديولا للصحفيين: "فرانك على ما يرام وتدرب بشكل جيد جدا اليوم ونحن راضون تماماً، وعن حالة خابي لقد تدريب جيداً هو الآخر وسوف أقرر غداً في أمر إشراكه لبعض الوقت أم لا."

ولقد غاب مارتينيز عن الملاعب منذ خضوعه لعملية جراحية بسبب إصابة في الفخذ في أيلول/سبتمبر الماضي.

وينفرد بايرن ميونيخ بطل ألمانيا بصدارة المجموعة الرابعة في دوري الأبطال بست نقاط من مباراتين، متقدما بثلاث نقاط على مانشستر سيتي الإنكليزي الذي سيلعب في مواجهة تشسكا موسكو الروسي في هذه الجولة.