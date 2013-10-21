بالوتيللي وميسي جاهزان لقمة ميلان - برشلونة

برشلونة - قال مدربا برشلونة وميلان إن المهاجمين ليونيل ميسي وماريو بالوتيللي تعافيا من الإصابة وينتظر أن يلعب كل منهما مع فريقه في مباراة مرتقبة في استاد سان سيرو بالمجموعة الثامنة في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وابتعد الأرجنتيني ميسي أفضل لاعب في العالم وبالوتيللي مهاجم منتخب إيطاليا بسبب الإصابة في الفخذ رغم أن ميسي شارك كبديل مع برشلونة حين تعادل مع برشلونة بدون أهداف في ضيافة أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الاسباني السبت الماضي.

وقال جيراردو مارتينو مدرب برشلونة في مؤتمر صحفي بميلان "يبدو ميسي في حالة جيدة بالنسبة لي لأن المقامرة باصطحابه إلى مباراة أوساسونا كان الهدف منها معرفة كيف يشعر"، وأضاف المدرب الأرجنتيني "لقد تعافى بشكل أسرع مما توقعنا. شعرنا بأنه من المعقول أن نجعله يلعب لبعض الوقت".

وقبل السبت لم يشارك ميسي منذ إصابته في الفخذ في نهاية الشهر الماضي وغاب عن مباراة برشلونة التي انتصر فيها 1-صفر على سيلتيك في اسكتلندا في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، وسجل النجم الأرجنتيني ثلاثية في الانتصار الساحق 4-صفر على اياكس امستردام في الجولة الأولى ولو فاز برشلونة سيرفع إلى خمس نقاط الفارق الذي يتفوق به على ميلان في صدارة المجموعة.

وقبل ذلك وفي مؤتمر صحفي آخر قال ماسيميليانو اليغري مدرب ميلان إن بالوتيللي تعافى بعدما غاب عن انتصار فريقه 1-صفر على اودينيزي في الدوري الإيطالي السبت، وانضم بالوتيلي إلى التشكيلة التي ستواجه برشلونة وقال اليغري إنه سيتخذ قراره بشأن مشاركة اللاعب في المباراة بعد التدريب الاثنين.

وأضاف اليغري أن المدافع فيليب مكسيس ولاعب الوسط نايجل دي يونغ سيعودان للفريق بعدما حصلا على راحة في مطلع هذا الأسبوع، وتابع "حين تلعب ضد برشلونة تكون الأجواء استثنائية دائما والآن نلعب أمام بانتظام. إنها مباراة مميزة.. على أعلى مستوى في أوروبا وبرشلونة لا يزال أفضل فريق في العالم. يجب أن نتوخى الحذر طيلة 100 دقيقة دون أن تتلقى شباكنا أي هدف"ز

وتقابل العملاقان الأوروبيان 17 مرة في هذه المسابقة انتصر فيها برشلونة سبع مرات مقابل خمس مرات لميلان، وكانت لبرشلونة اليد العليا في المواجهات بينهما مؤخرا إذ أطاح بميلان الفائز باللقب سبع مرات من دور الستة عشر في الموسم الماضي وقبلها في موسم 2011-2012 تغلب عليه في دور الثمانية، كما تغلب برشلونة على ميلان في قبل النهائي لموسم 2005-2006 في طريقه لنيل اللقب للمرة الثانية.