ألمانيا وسويسرا إلى نهائيات كأس العالم

ميونيخ – (خاص) من نورالدين ميفراني

بلغ منتخب ألمانيا نهائيات كأس العالم بالبرازيل بعد ضمانه صدارة المجموعة الثالثة بفوزها على إيرلندا بثلاث أهداف لصفر في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2014.

سامي خضيرة

وسجّل سامي خضيرة في الدقيقة 12 وسشوريل في الدقيقة 58 ومسعود أوزيل في الدقيقة 90 أهداف المنتخب الألماني الذين بلغوا النهائيات للمرة الثامنة عشر في تاريخهم ولم يغيبوا سوى عن نسختين فقط.

وفازت ألمانيا باللقب 3 مرات في 1958 و1974 و1990 وخسرت النهائي 4 مرات في 1966 و1982 و1986 و2002، علماً أنها بلغت نصف النهائي في النسخ الثلاث الأخيرة.

مسعود أوزيل

وحجز منتخب سويسرا مكاناً في النهائيات للمرة العاشرة في تاريخه والثالثة على التوالي بعد فوزها على ألبانيا بهدفين لهدف، لتتصدر المجموعة الخامسة برصيد 21 نقطة.

وتأهلت عن أوروبا 5 منتخبات وهي إيطاليا وهولندا وبلجيكا وألمانيا وسويسرا وستعرف 4 مقاعد الثلاثاء في الجولة الأخيرة من التصفيات، فيما تبقى 4 مقاعد للقاءات السد بين أفضل 8 منتخبات تحتل الصف الثاني.