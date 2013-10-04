التشكيلة المثالية للجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

برن - (خاص) من نورالدين ميفراني

غاب لاعبوا الفرق الإسبانية الثلاث الكبرى عن الفريق المثالي للجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا التي جرت الثلاثاء والأربعاء الماضيين والذي أعلن عنه الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ولم يشفع تألق ثنائي ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني أنخل دي ماريا وتسجيلهما هدفين أمام كوبنهاغن في اختيارهما ضمن الفريق، كما أن تألق الحارس فالديز والبرازيلي نيمار رفقة برشلونة أمام سلتيك لم يحجز لهما مكانا في الفريق.

وعاد أتليتكو مدريد من فوز مهم على حساب بورتو البرتغالي لكن لاعبيه لم يجدوا أيضا مكاناً في الفريق.

وحجز الألماني مسعود أوزيل مكاناً في الفريق ليؤكد على بدايته الرائعة رفقة فريقه الجديد أرسنال، بينما مثل الهولندي أريين روبين حامل اللقب بايرن ميونيخ، وكان باريس سان جرمان الفرنسي الوحيد الذي حصل على مقعدين في الفريق المثالي.

وفيما يلي قائمة الفريق المثالي كما جائت على موقع الويفا:

حراسة المرمى: كريستيان أباتي (ميلان الإيطالي)

الدفاع: فان دير ويل (باريس سان جيرمان) - دينسويل (أياكس) - أورتلشتشنر (أوستريا فيينا) - شيفشوك (شاختار)

الوسط: أريين روبن (بايرن ميونخ) - أوزيل (أرسنال) - شورله (تشيلسي) - متروجلو (إولمبياكوس)

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش (سان جيرمان) - روبرت ليفاندوفيسكي (دورتموند)