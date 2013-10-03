كاسياس: ريال مدريد هو الفائز ووحدة الفريق مهمة

مدريد - (خاص) من نورالدين ميفراني

أكد القديس إيكر كاسياس أنه يهتم بوحدة فريق ريال مدريد وتحقيقه لنتائج إيجابية أكثر من اهتمامه بمن يلعب أساسياً، مؤكداً أنه لن يرحل عن الفريق وسيعتزل في صفوفه كما طالب الجمهور بدعم اللاعبين والمدرب.

وقال كاسياس بعد لقاء كوبنهاغن:" أعرف أننا كنا على ألسنة الجميع لكن ما يهم هو ريال مدريد وأن نكون متحدين لنحقق نهاية موسم جيدة وسعيدة."

وأضاف:" نحن كلنا فائزون أحس أنني في حالة جيدة الفوز مع لوبيز أو معي هو الفوز لريال مدريد وأنظر للجانب الإيجابي في الأمر ولا ننس أننا نحدث عن شراكة في مستوى مرتفع ويجب أن تشتغل بجد وبقسوة لكسب مكانتك وإن قرر المدرب الإستمرار في الإعتماد علي في دوري الأبطال سأكون جاهزاً وسأتدرب بقوة لأكون عند حسن الظن، وإن اختار عكس ذلك وقرر الإعتماد على لاعب آخر فعلينا دعمه ولأنه قدم عملاً جيداً."

وأكد كاسياس أن عدم اللعب 8 أشهر جعله يفكر في الرحيل لكنه أضاف:" نعم عدم اللعب 8 أشهر كان قاسياً، لكني أرغب في اللعب لريال مدريد والإستمرار هنا حتى الإعتزال."

وطالب عميد الفريق الملكي بدعم اللاعبين وعدم الإهتمام بما يقال وأضاف:" المهم أن ندعم اللاعبين والطاقم التقني لتحقيق النتائج فالكل يملك الحق في قول ما يريد."

وقال كاسياس أنه يشعر دائماً بالدعم في الريال لأنه 15 سنة وهو يجلس ويناقش مع الإدارات وبالتالي لا يرى ضرورة في زرع الشك مضيفاً:" يجب النظر للمستقبل وأن يكون الأشخاص واضحين وسنحاول أن نفعل ما بوسعنا لتقديم الأحسن لاعبين ومدرب."

وأعتبر كاسياس صفير الجمهور دافعاً للعمل بجد وتقديم الأفضل وتعبيراً عن الحب و ليس السخط لكون أنصار الفريق يرغبون في رؤية نجومهم في قمة مستواهم دائماً، مؤكداً أن دوره في الفريق سيكون كما كان دائما مسانداً لزملائه و متحملاً للمسؤولية متى طلب منه ذلك.