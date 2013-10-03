صور.. هكذا حولت إيرينا صديقها رونالدو إلى "حصان" في الأبطال

مدريد – أقدمت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، على المشاركة مؤخراً في تصوير إعلان لإحدى المجلات العالمية في لقطات "جريئة".

وجاء التصوير قبل أيام من مباراة صديقها رونالدو ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا والتي انتصر فيها الفريق الملكي برباعية على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي كان اللاعب البرتغالي كـ"الحصان" بتحركاته ومهاراته وتسجيله هدفين في المباراة.

وربطت وسائل الإعلام الإسبانية بين مشاركة إيرينا في الإعلان والصور "الجريئة" التي التقطتها، وتألق رونالدو اللافت في دوري الأبطال، خاصة بعد مستواه المنخفض في الدوري المحلي، وخسارة فريقه مؤخراً أمام جاره أتلتيكو على ملعب "سانتياغو برنابيو" السبت في الديربي.

الجدير بالذكر أن الصحف البرتغالية تحدثت مؤخراً عن نية النجم البرتغالي الزواج من صديقته الروسية، وتحويله إلى توثيق رسمي بينها في الصيف المقبل، وهو الذي تربطه علاقة قوية بصديقته خاصة في السنوات الماضية.